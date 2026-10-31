كيفية الحصول على تذاكر مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026/27: أماكن الشراء وأسعار التذاكر ومباريات مرحلة الدوري والمزيد

منذ رفع مانشستر سيتي كأس دوري أبطال أوروبا في نهاية موسم 2022/23، لم يتمكن الفريق من تجاوز الدور ربع النهائي في البطولة. فهل يستعيد تألقه على الملاعب الأوروبية؟ يمكنك حجز تذاكر مبارياته المقبلة في دوري أبطال أوروبا اليوم.

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ومع مواجهات كبرى تنتظر مانشستر سيتي في مرحلة الدوري أمام نابولي وبرشلونة وسبورتنج لشبونة، على سبيل المثال لا الحصر، تترقب جماهيره ليالي أوروبية مثيرة خلال الأشهر المقبلة.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

مباريات مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة الملعب التذاكر الأربعاء 4 نوفمبر (9 مساءً) لايبزيج ضد مانشستر سيتي ريد بول أرينا (خارج الأرض) التذاكر الثلاثاء 24 نوفمبر (8 مساءً) مانشستر سيتي ضد نابولي ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر الثلاثاء 8 ديسمبر (9 مساءً) برشلونة ضد مانشستر سيتي كامب نو (خارج الأرض) التذاكر الأربعاء 20 يناير (9 مساءً) لانس ضد مانشستر سيتي ملعب بولار دولولي (خارج الأرض) يُعلن عنها لاحقًا الأربعاء 27 يناير (8 مساءً) مانشستر سيتي ضد سبورتنج لشبونة ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

نادرًا ما تُطرح تذاكر مانشستر سيتي للبيع العام. ويتمتع النادي بقاعدة جماهيرية مخلصة، لذا تنفد تذاكر ملعب الاتحاد سريعًا.

في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، تُحجز بالفعل 46,000 مقعد من أصل 53,400 لحاملي التذاكر الموسمية. وعلى الأرجح، ستحتاج إلى عضوية مانشستر سيتي («Matchday Member») لتتمكن من شراء تذاكر هذه المباريات عبر النادي.

وقد تكون مباريات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، أو مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، استثناءً من ذلك، إذ يقل الطلب عليها عادةً. لكن لا توجد ضمانات، وسيتفاوت توافر التذاكر.

رغم أن بوابة النادي الرسمية هي الطريقة الأكثر أمانًا لشراء تذاكر مانشستر سيتي، فقد يرغب الراغبون في حضور مباراة بدوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول عليها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

إذا اشتريت تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد مباشرةً من النادي، فتتراوح أسعار تذاكر البالغين بين 25 جنيهًا إسترلينيًا (المستوى 0 في المدرج العائلي والمستويان 0 و3 في المدرج الجنوبي) و50 جنيهًا إسترلينيًا (المقاعد المميزة غير المشمولة بخدمات الضيافة في قسم 93:20). وتختلف أسعار التذاكر المخفضة أيضًا، إذ يدفع من تزيد أعمارهم على 65 عامًا ومن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا ما بين 22 و37 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يمكن لمن هم دون 18 عامًا الدخول مقابل 10 جنيهات إسترلينية فقط في المدرج العائلي، أو مقابل ما يصل إلى 25 جنيهًا إسترلينيًا في قسم 93:20.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على مزيد من المعلومات بشأن توافر التذاكر وأسعارها. وتتوفر التذاكر حاليًا على مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب بأسعار تبدأ من 95 جنيهًا إسترلينيًا.

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ما باقات الضيافة المتاحة لمباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

تُعد باقات الضيافة التي يقدمها مانشستر سيتي وسيلة ممتازة أيضًا لغير الأعضاء لضمان مقاعد في المباريات. وعادةً ما تنفد هذه الباقات بوتيرة أبطأ من التذاكر المعروضة للبيع عبر القنوات الرسمية وأسواق إعادة البيع، لذا قد تكون خيارًا جيدًا عندما تكون الخيارات الأخرى محدودة.

نستعرض هنا مجموعة من باقات الضيافة المتاحة لمباريات مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد:

ذا مانكونيان (ابتداءً من 390 جنيهًا إسترلينيًا)

تجربة من ثقافة مانشستر، تتضمن موسيقى حية وديكورًا محليًا. وتشمل قائمة طعام مستوحاة من مطاعم البراسيري، مع إمكانية شراء المشروبات يوم المباراة أو ضمن باقات تُحجز مسبقًا.

ذا تانل كلوب (ابتداءً من 570 جنيهًا إسترلينيًا)

(ذا تانل كلوب بريميير: ابتداءً من 870 جنيهًا إسترلينيًا)

تتيح لك دخول المناطق غير المتاحة عادةً للجمهور، لتتمكن من استقبال تشكيلة مانشستر سيتي عند وصولها. وتشمل أيضًا قائمة طعام موسمية معاصرة، ومشروبات ضمن الباقة، ومقاعد مبطنة مميزة. ومن المزايا الإضافية مقابلات مباشرة داخل الجناح، وعروض منسق موسيقى، ومسابقة داخل الجناح تتضمن جوائز.

باكستيج (ابتداءً من 1,140 جنيهًا إسترلينيًا)

تجربة مطوّرة مقارنةً بباقة «ذا تانل كلوب». ادخل إلى المناطق غير المتاحة عادةً للجمهور وشاهد بنفسك جميع الاستعدادات يوم المباراة، بما في ذلك حديث خاص يقدمه أحد أعضاء فريق عمليات الفريق الأول لبيب، وجولة في المناطق غير المتاحة عادةً للجمهور بالملعب برفقة أحد أساطير النادي.

تاريخ ملعب الاتحاد

يُعرف ملعب مدينة مانشستر حاليًا باسم ملعب الاتحاد لأسباب تتعلق بالرعاية، وهو الملعب الذي يخوض عليه مانشستر سيتي مبارياته على أرضه منذ عام 2003. وكان قد افتُتح رسميًا قبل ذلك بعام، إذ كان المنشأة الرئيسية لدورة ألعاب الكومنولث 2002.

تبلغ سعته الحالية 53,600 متفرج، ما يجعله سابع أكبر ملعب لكرة القدم في إنجلترا والحادي عشر في المملكة المتحدة. وإلى جانب استضافة مباريات مانشستر سيتي أساسًا، استضاف ملعب الاتحاد نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2008، ومباريات دولية لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، ومباريات دوري الرغبي، ونزالات ملاكمة، ومباريات دولية لمنتخب إنجلترا لاتحاد الرغبي، وحفلات موسيقية.