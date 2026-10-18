يسعى باريس سان جيرمان إلى أن يصبح رابع فريق في التاريخ، بعد أياكس وبايرن ميونخ وريال مدريد، يحرز لقب كأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. ويمكنك حجز التذاكر اليوم لمتابعة مبارياته في دوري أبطال أوروبا 2026/27.

ويتطلع العملاق الفرنسي إلى التألق مجددًا على الساحة القارية، بعدما أتبع انتصاره المذهل بنتيجة 5-0 على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، بفوزه على آرسنال بركلات الترجيح في نهائي 2026 في بودابست.

ويسعى نجوم لويس إنريكي إلى الحفاظ على زخمهم، بعدما استهل الفريق مشواره الحالي في دوري أبطال أوروبا بفوز كاسح 6-1 على سلوفان براتيسلافا في باريس، ثم انتصار 4-2 خارج أرضه على مانشستر سيتي. ومع تبقي مواجهات في مرحلة الدوري أمام برشلونة وروما وأستون فيلا، من بين فرق أخرى، تنتظر الفريق أشهر حافلة بالإثارة على الساحة الأوروبية.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية حجز مقاعدك في مباريات باريس سان جيرمان المقبلة بدوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

ما مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

الموعد (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الثلاثاء 20 أكتوبر (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد برشلونة التذاكر بارك دي برانس (على أرضه) الثلاثاء 3 نوفمبر (9 مساءً) فياريال ضد باريس سان جيرمان التذاكر إستاديو دي لا سيراميكا (خارج أرضه) الأربعاء 25 نوفمبر (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد روما التذاكر بارك دي برانس (على أرضه) الثلاثاء 8 ديسمبر (8 مساءً) أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان التذاكر فيلا بارك (خارج أرضه) الأربعاء 20 يناير (9 مساءً) كومو 1907 ضد باريس سان جيرمان التذاكر ملعب جوزيبي سينيجاليا (خارج أرضه) الأربعاء 27 يناير (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد جالاتا سراي التذاكر بارك دي برانس (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات باريس سان جيرمان، من تذاكر المباريات الفردية إلى باقات الضيافة. والطريقة الأكثر موثوقية لشراء التذاكر هي زيارة بوابة التذاكر الرسمية للنادي.

ويُنصح بتفقد الموقع بانتظام للاطلاع على معلومات بيع التذاكر ومواعيد طرحها وتوافرها. وغالبًا ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل كل مباراة ببضعة أسابيع، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بيانات شخصية. كما تمنحك عضوية النادي أولوية في حجز مقاعد مباريات بارك دي برانس.

عندما تُدرج تذاكر مباريات باريس سان جيرمان تحت فئة «Grand Public»، فهذا يعني أنها مطروحة للبيع العام ولا تحتاج إلى عضوية لشرائها. وقبل هذه المرحلة، يحظى مشجعو باريس سان جيرمان من حاملي عضوية «Red & Blue» بفترة أولوية قصيرة قبل طرح التذاكر للبيع العام.

ورغم أن بوابة النادي الرسمية هي الوسيلة الأكثر أمانًا لشراء تذاكر باريس سان جيرمان، فقد يرغب من يودون حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر أيضًا إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب وتيكومبو، إذ قد تمنحهم فرصة أفضل للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

بالنسبة لمن يرغبون في شراء تذاكر مباريات باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس كل مباراة على حدة، تراوحت أسعار تذاكر البالغين عادةً بين40 و280 يورو عند شرائها مباشرةً من النادي. لكن ينبغي التأكد من أسعار موسم 2026/27 عبر بوابة التذاكر الرسمية لباريس سان جيرمان، إذ قد تتغير من عام إلى آخر، خصوصًا مع ارتفاع الطلب بفعل نجاح النادي الأوروبي المتواصل.

وتختلف الأسعار بحسب الفريق المنافس وموقع المقعد داخل الملعب. وعادةً ما تكون أرخص تذاكر باريس سان جيرمان في مدرج فيراج بولوني خلف المرمى.

تابع الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب وتيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج باريس سان جيرمان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

يأمل باريس سان جيرمان في تقديم أداء أكثر إتقانًا خلال مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. فعلى الرغم من تتويجه باللقب للعام الثاني تواليًا، خسر مرتين أمام بايرن ميونخ وسبورتينج لشبونة، وتعادل مرتين في مرحلة المجموعات، ما حرمه من مركز بين الثمانية الأوائل واضطره إلى خوض الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.

التاريخ الدور والفريق المنافس النتيجة الملعب 14 أكتوبر 2026 مرحلة الدوري: مانشستر سيتي 4-2 (فوز) ملعب الاتحاد (مانشستر) 9 سبتمبر 2026 مرحلة الدوري: سلوفان براتيسلافا 6-1 (فوز) بارك دي برانس (باريس) 30 مايو 2026 النهائي: آرسنال 1-1 بعد الوقت الإضافي (فوز 4-3 بركلات الترجيح) بوشكاش أرينا (بودابست) 6 مايو 2026 نصف النهائي (الإياب): بايرن ميونخ 1-1 (تعادل) أليانز أرينا (ميونخ) 28 أبريل 2026 نصف النهائي (الذهاب): بايرن ميونخ 5-4 (فوز) بارك دي برانس (باريس) 14 أبريل 2026 ربع النهائي (الإياب): ليفربول 2-0 (فوز) أنفيلد (ليفربول) 8 أبريل 2026 ربع النهائي (الذهاب): ليفربول 2-0 (فوز) بارك دي برانس (باريس) 17 مارس 2026 دور الـ16 (الإياب): تشيلسي 3-0 (فوز) ستامفورد بريدج (لندن) 11 مارس 2026 دور الـ16 (الذهاب): تشيلسي 5-2 (فوز) بارك دي برانس (باريس) 25 فبراير 2026 الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية (الإياب): موناكو 2-2 (تعادل) بارك دي برانس (باريس) 17 فبراير 2026 الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية (الذهاب): موناكو 3-2 (فوز) ملعب لويس الثاني (موناكو) 28 يناير 2026 مرحلة الدوري: نيوكاسل 1-1 (تعادل) بارك دي برانس (باريس) 20 يناير 2026 مرحلة الدوري: سبورتينج لشبونة 1-2 (خسارة) ملعب جوزيه ألفالادي (لشبونة)



