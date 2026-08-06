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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra
ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر مانشستر يونايتد لموسم 2026-27: الأسعار، الباقات المميزة ومعلومات التذاكر الموسمية

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التذاكر
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مانشستر يونايتد مباشرةً في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 الجاري

يخوض مانشستر يونايتد موسم 2026/27 تحت قيادة مايكل كاريك، الذي أعاد التوازن إلى النادي وقاده إلى إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث والعودة إلى دوري أبطال أوروبا. ويقدّم GOAL كل ما تحتاج إليه للحصول على تذاكر في أولد ترافورد.

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ما هي مباريات مانشستر يونايتد في موسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يبدأ مانشستر يونايتد موسم 2026/27 خارج أرضه أمام هال سيتي يوم 22 أغسطس.

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالمسابقةالتذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 BSTمانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبيرأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 BSTليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتدإيلاند رود (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 BSTمانشستر يونايتد ضد بورنموثأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 GMTتشيلسي ضد مانشستر يونايتدستامفورد بريدج (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 GMTمانشستر يونايتد ضد أستون فيلاأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 GMTليفربول ضد مانشستر يونايتدأنفيلد (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 GMTمانشستر يونايتد ضد برينتفوردأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 GMTنيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتدسانت جيمس بارك (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 GMTمانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتيأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 GMTكريستال بالاس ضد مانشستر يونايتدسيلهرست بارك (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 GMTأرسنال ضد مانشستر يونايتدملعب الإمارات (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 GMTمانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورستأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 GMTمانشستر يونايتد ضد سندرلاندأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00 GMTبرايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر يونايتدأمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 GMTمانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتدأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 16 يناير 2027، 15:00 GMTأستون فيلا ضد مانشستر يونايتدفيلا بارك (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 23 يناير 2027، 15:00 GMTمانشستر يونايتد ضد ليفربولأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 30 يناير 2027، 15:00 GMTبرينتفورد ضد مانشستر يونايتدملعب جي تيك كوميونيتي (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 6 فبراير 2027، 15:00 GMTمانشستر يونايتد ضد تشيلسيأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 GMTمانشستر يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيونأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 20 فبراير 2027، 15:00 GMTنوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتدذا سيتي جراوند (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00 GMTمانشستر يونايتد ضد أرسنالأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 GMTسندرلاند ضد مانشستر يونايتدستاديوم أوف لايت (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 13 مارس 2027، 15:00 GMTمانشستر يونايتد ضد إيفرتونأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 20 مارس 2027، 15:00 GMTمانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتدملعب الاتحاد (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 10 أبريل 2027، 15:00 BSTمانشستر يونايتد ضد هال سيتيأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 17 أبريل 2027، 15:00 BSTإيبسويتش تاون ضد مانشستر يونايتدبورتمان رود (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 24 أبريل 2027، 15:00 BSTمانشستر يونايتد ضد كريستال بالاسأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 1 مايو 2027، 15:00 BSTكوفنتري سيتي ضد مانشستر يونايتدكوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 8 مايو 2027، 15:00 BSTبورنموث ضد مانشستر يونايتدفيتاليتي ستاديوم (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 15 مايو 2027، 15:00 BSTمانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتدأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأحد 23 مايو 2027، 15:00 BSTتوتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتدملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأحد 30 مايو 2027، 16:00 BSTمانشستر يونايتد ضد فولهامأولد ترافورد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر

كيف تشتري تذاكر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يوفر مانشستر يونايتد عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة. ويمكن شراء معظم التذاكر مباشرة عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بالنادي على موقعه الإلكتروني.

المباريات التالية
مان يونايتد

مان يونايتد

الدوري الإنجليزي الممتاز

10 أكتوبر 2026

توتنهام

توتنهام

أبرز الطرق للحصول على تذكرة لمشاهدة مانشستر يونايتد هي:

  • التذاكر الرسمية عبر مانشستر يونايتد: تُباع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة من خلال الموقع الرسمي للنادي. وغالبًا ما يعتمد الوصول إليها على مستوى العضوية، إذ يحصل أعضاء Red وSilver وGold عادة على أولوية في طرح التذاكر. وهذه هي الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للشراء. 
  • نظام القرعة على التذاكر: في المباريات ذات الطلب المرتفع، مثل مواجهات ليفربول أو أرسنال أو مانشستر سيتي، يدير مانشستر يونايتد قرعة على التذاكر لأعضاء Red. تدخل القرعة، وإذا حالفك النجاح، يمكنك شراء التذاكر بالسعر الاسمي. ويضمن ذلك العدالة عندما يتجاوز الطلب حجم المعروض. 
  • منصة التبادل الرسمية للتذاكر: إذا لم تتمكن من الشراء في الطرح الأولي، يدير مانشستر يونايتد منصة رسمية لتبادل التذاكر، حيث يمكن لحاملي التذاكر الموسمية عرض المقاعد التي لن يتمكنوا من استخدامها. وتكون هذه التذاكر موثقة من النادي، بما يضمن لك الشراء بأمان وبالسعر الاسمي. 
  • التذاكر الثانوية: توفر منصات مثل StubHub أيضًا تذاكر في اللحظات الأخيرة، وغالبًا ما تبدأ الأسعار من نحو 80 £، رغم أن الأسعار قد تختلف. تحقق من الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة التي تشتري منها.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

بالنسبة إلى الجماهير الراغبة في مشاهدة مانشستر يونايتد في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، يمكن أن تختلف أسعار التذاكر بشكل كبير بحسب المنافس، وموقع المقعد، وطريقة شراء التذكرة.

أبسط طريقة لشراء تذكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هي عبر البوابة الرسمية لتذاكر مانشستر يونايتد. لكن هذه التذاكر تكون عادة مخصصة لأعضاء النادي الرسميين، كما أن التوافر محدود جدًا. ويستخدم يونايتد أيضًا نظام تسعير متدرجًا بناءً على المنافس، وتكون مباريات الفئة A هي الأعلى سعرًا.

وعادة ما تقع أسعار تذاكر البالغين الرسمية عبر قرعة الأعضاء أو منصة التبادل الرسمية للتذاكر التابعة للنادي ضمن هذه النطاقات:

  • مباريات الفئة C (منافسون أقل طلبًا): 35 £ - 55 £ 
  • مباريات الفئة B (منافسون من الفئة المتوسطة): 45 £ - 75 £ 
  • مباريات الفئة A (منافسون مرتفعو الطلب، مثل ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال): 65 £ - 120 £+

التذاكر التي يتم شراؤها عبر منصة التبادل الرسمية للتذاكر الخاصة بمانشستر يونايتد، وهي منصة إعادة البيع المعتمدة من النادي، تُباع دائمًا بالسعر الاسمي. ويتيح ذلك لحاملي التذاكر الموسمية أو الأعضاء الذين لا يستطيعون حضور مباراة ما إعادة بيع مقاعدهم بأمان إلى أعضاء آخرين.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أولد ترافورد

يلعب مانشستر يونايتد في أولد ترافورد منذ عام 1910، ولا يزال أكبر ملعب نادٍ في إنجلترا، إذ تُقدَّر سعته الحالية عمومًا بنحو 74,000 إلى 76,000 متفرج بعد آخر توسعة كبرى له في عام 2006. ويُعرف الملعب وديًا باسم مسرح الأحلام، وقد استضاف نهائي كأس أوروبا، وعدة مباريات في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فضلًا عن عدد لا يُحصى من الليالي الأوروبية التاريخية تحت أضوائه الكاشفة.

لكن بعد أكثر من قرن على افتتاحه، يدخل أولد ترافورد حقبة جديدة. ففي مارس 2025، كشف الشريك في الملكية السير جيم راتكليف والنادي عن خطط، صممتها شركة الهندسة المعمارية Foster + Partners، لإنشاء ملعب جديد يتسع لـ100,000 متفرج على أرض مجاورة للموقع الحالي، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 2 مليار £. وحمل الملعب في وثائق الإحاطة اسم نيو ترافورد، وصُمم بسقف مميز على طراز المظلة يهدف إلى جمع الطاقة الشمسية ومياه الأمطار، إلى جانب ثلاثة صواري طويلة ستجعله مرئيًا من مسافة عدة كيلومترات. وإذا مضى المشروع قدمًا كما هو مخطط له، فسيصبح أكبر ملعب كرة قدم في المملكة المتحدة، متجاوزًا ويمبلي، وسيكون محور مشروع تجديد أوسع في منطقة أولد ترافورد.

ولا يزال المشروع في مرحلة التخطيط والمشاورات، مع استهداف النادي اكتماله في الوقت المناسب لموسم 2030/31، رغم أن حجم البناء يعني أن الجدول الزمني قد يتغير لاحقًا. وحتى حدوث أي انتقال، يواصل أولد ترافورد العمل بشكل طبيعي خلال موسم 2026/27، ويظل واحدًا من أكثر الملاعب شهرة وصخبًا في كرة القدم العالمية أيام المباريات.

  • يساعد تقييم فئات تذاكر مانشستر يونايتد وهياكل التسعير الجماهير على تنظيم رحلاتهم إلى أولد ترافورد طوال الموسم التنافسي. ولمنح نفسك مرونة كاملة عند إعداد رهانات عطلة نهاية الأسبوع المخصصة، فإن تأمين رصيد ترويجي إضافي يعد ميزة كبيرة للغاية. اطّلع على دليلنا المتخصص لمعرفة كيف يمكنك فتح عروض رياضية متخصصة باستخدام رمز betfred promo code الخاص بنا.

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