بعد تتويجه المذهل بلقب دوري البطولة الإنجليزية الموسم الماضي تحت قيادة فرانك لامبارد، عاد كوفنتري سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 25 عامًا. لا تفوّت فرصة مشاهدته على أرض الملعب، واحجز تذاكر مبارياته المقبلة اليوم.

يدرك كوفنتري سيتي أنه يواجه تحديًا كبيرًا طوال الموسم، لكن المؤشرات المبكرة تدل على امتلاكه الروح القتالية اللازمة للبقاء في الدوري.

بعد بداية صعبة لم يحقق خلالها أي فوز، وشملت رحلتين شاقتين لمواجهة آرسنال ومانشستر سيتي، حقق كوفنتري فوزين متتاليين على نوتنجهام فورست ونيوكاسل، ما رفع معنويات اللاعبين والمشجعين، وسيسعى للبناء على هذين الأداءين.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات كوفنتري سيتي المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر الملعب السبت 31 أكتوبر (3 عصرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد سندرلاند التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) الجمعة 6 نوفمبر (8 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: إيفرتون ضد كوفنتري سيتي التذاكر ملعب هيل ديكنسون (خارج أرضه) السبت 21 نوفمبر (3 عصرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد كريستال بالاس التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت 28 نوفمبر (3 عصرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: ليدز يونايتد ضد كوفنتري سيتي التذاكر إيلاند رود (خارج أرضه) الأربعاء 2 ديسمبر (8 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد إيبسويتش تاون التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت 5 ديسمبر (3 عصرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي التذاكر أولد ترافورد (خارج أرضه) السبت 12 ديسمبر (3 عصرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد أستون فيلا التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت 19 ديسمبر (3 عصرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: بورنموث ضد كوفنتري سيتي التذاكر ملعب فيتاليتي (خارج أرضه) الأحد 27 ديسمبر (2 ظهرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد تشيلسي التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) الأربعاء 30 ديسمبر (7:30 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد برينتفورد التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت 2 يناير (3 عصرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول ضد كوفنتري سيتي التذاكر أنفيلد (خارج أرضه) الأربعاء 6 يناير (7:30 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: إيبسويتش تاون ضد كوفنتري سيتي التذاكر بورتمان رود (خارج أرضه)

كيفية شراء تذاكر كوفنتري سيتي

لشراء تذاكر كوفنتري سيتي الرسمية، يجب الحصول عليها عبر القنوات الرئيسية للنادي، حيث تمر المبيعات بمراحل تمنح الأولوية لأعضاء النادي أولًا، قبل إتاحتها للمشجعين الذين سبق لهم حجز تذاكر.

تُطرح تذاكر المباريات أولًا لأعضاء «سكاي بلو». وإذا تبقت تذاكر، تبدأ المرحلة التالية للمشجعين الذين سبق لهم الشراء. ونادرًا ما تصل تذاكر المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أو مباريات الديربي المحلية إلى مرحلة «البيع العام» للجمهور، وذلك لمنع مشجعي الفريق الضيف من شراء مقاعد في مدرجات أصحاب الأرض.

تختلف مواعيد طرح التذاكر لكل مباراة بحسب تاريخ إقامتها، وتبدأ المبيعات عادة قبل موعد المباراة بنحو 3 إلى 4 أسابيع.

ويمكن للمشجعين أيضًا شراء تذاكر مباريات كوفنتري سيتي من سوق إعادة البيع. ويُعد ستاب هاب أحد أبرز الخيارات للراغبين في الحصول على مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كوفنتري سيتي؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات كوفنتري سيتي الرسمية والتذاكر الموسمية لموسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب فئة المباراة ومنطقة الجلوس والفئة العمرية، وتتراوح أسعار تذاكر الدخول العام للبالغين عادة بين 30 و55 جنيهًا إسترلينيًا.

يستخدم النادي نظامًا لفئات المباريات بحسب حجم الطلب (الفئة A، والفئة B، والفئة C)، إلى جانب مناطق جلوس محددة في كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا:

منطقة الجلوس / نوع الفئة النطاق السعري للبالغين (تقريبًا) المنطقة العادية 30 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة العائلية 30 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة المميزة 42 إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر المنطقة المميزة ذات المقاعد المبطنة 47 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر

باقات الضيافة: تبدأ أسعار المقصورات الخاصة وإمكانية دخول الصالات ووجبات كبار الشخصيات من نحو 120 إلى 250 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر للشخص الواحد.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا

كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا، الذي عُرف سابقًا باسم ريكو أرينا، ملعب ومجمع معارض متعدد الاستخدامات يقع في كوفنتري ويتسع لـ32,609 أشخاص.

افتُتح الملعب في الأصل في أغسطس 2005 بتكلفة بلغت 113 مليون جنيه إسترليني، ويجمع بين الأنشطة الرياضية والمعارض التجارية الكبرى وكازينو وفندق داخل الموقع في مركز واحد نابض بالحياة.

انتقل نادي كوفنتري سيتي من ملعبه التاريخي هايفيلد رود ليستقر في الملعب عام 2005. لكن تاريخ الملعب شهد اضطرابات كبيرة بسبب نزاعات الملكية والإيجار.

ونتيجة لهذه المشكلات، اضطر النادي مؤقتًا إلى خوض مبارياته على أرضه خارج المدينة، في سيكسفيلدز بمدينة نورثامبتون وسانت أندروز بمدينة برمنجهام.

وفي أغسطس 2025، حقق كوفنتري سيتي إنجازًا تاريخيًا بإتمام شراء الملعب، ليصبح مالكًا لملعبه بالكامل للمرة الأولى في تاريخ النادي.

لحظات لا تُنسى في كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا

المباراة الافتتاحية : استضاف الملعب أول حدث جماهيري له في أغسطس 2005، حين فاز كوفنتري سيتي على كوينز بارك رينجرز 3-0 أمام جماهيره التي غمرتها الفرحة.

: استضاف الملعب أول حدث جماهيري له في أغسطس 2005، حين فاز كوفنتري سيتي على كوينز بارك رينجرز 3-0 أمام جماهيره التي غمرتها الفرحة. المباراة الحاسمة التي شهدت حضورًا قياسيًا : سجل الملعب أعلى حضور جماهيري له في مباراة لكرة القدم عندما احتشد فيه 31,452 مشجعًا لمتابعة مواجهة حاسمة في ملحق الصعود من دوري البطولة الإنجليزية أمام ميدلسبره (مايو 2025)، فاز بها كوفنتري 2-0.

: سجل الملعب أعلى حضور جماهيري له في مباراة لكرة القدم عندما احتشد فيه 31,452 مشجعًا لمتابعة مواجهة حاسمة في ملحق الصعود من دوري البطولة الإنجليزية أمام ميدلسبره (مايو 2025)، فاز بها كوفنتري 2-0. أولمبياد لندن 2012: استضاف الملعب مباريات كرة قدم أولمبية، وتغير اسمه إلى «ملعب مدينة كوفنتري» طوال مدة البطولة بسبب القواعد الصارمة المتعلقة برعاية الشركات.

أول ثلاثية: في ديسمبر 2009، سجل مهاجم كوفنتري سيتي فريدي إيستوود أول ثلاثية في تاريخ الملعب خلال مباراة أمام بيتربورو يونايتد.

أرقام كوفنتري سيتي وإحصاءاته

يحتل نادي كوفنتري سيتي لكرة القدم، المعروف بلقب «السماوي»، مكانة مميزة تُظهر صموده في تاريخ الكرة الإنجليزية. تأسس عام 1883 باسم سينجرز إف سي قبل تغيير اسمه عام 1898، ويشتهر بفترته المتواصلة التي امتدت 34 عامًا في دوري الدرجة الأولى.

أبرز ألقاب النادي وبطولاته

كأس الاتحاد الإنجليزي : لقب واحد (1987)

: لقب واحد (1987) كأس رابطة الدوري الإنجليزي: لقب واحد (2017)

الأرقام القياسية الفردية للاعبين

أكثر اللاعبين مشاركة: ستيف أوجريزوفيتش (601)، براين بوروز (474)

أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف: كلاري بورتون (189)، بيلي ليك (129)

ثورة السماوي (1962-1967)

غيّر المدرب البارز جيمي هيل هوية النادي بإدخال الزي «السماوي» ونشيد النادي والبرامج الحديثة الخاصة بيوم المباراة. وقاد الفريق إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى عام 1967.

مجد كأس الاتحاد الإنجليزي

تحت قيادة جون سيليت وجورج كيرتس، فاز كوفنتري على فريق توتنهام هوتسبير المدجج بالنجوم بنتيجة 3-2 بعد الوقت الإضافي في ويمبلي. ولا تزال الضربة الرأسية الارتمائية الشهيرة لكيث هوتشين واحدة من أكثر اللقطات رسوخًا في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي.