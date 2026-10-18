كيفية الحصول على تذاكر كوفنتري سيتي لموسم 2026-2027: المباريات المقبلة وأسعار التذاكر ومعلومات التذاكر الموسمية

بعد تتويج كوفنتري سيتي المذهل بلقب دوري البطولة الإنجليزية الموسم الماضي تحت قيادة فرانك لامبارد، عاد الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 25 عامًا. لا تفوّت فرصة مشاهدته على أرض الملعب، واحجز تذاكر مبارياته المقبلة اليوم.

يدرك كوفنتري سيتي أنه يخوض معركة شاقة طوال الموسم، لكن المؤشرات المبكرة تدل على امتلاكه الروح القتالية اللازمة للبقاء في الدوري.

وبعد بداية صعبة لم يحقق خلالها أي فوز، وشملت رحلتين شاقتين لمواجهة آرسنال ومانشستر سيتي، حقق كوفنتري انتصارين متتاليين على نوتنجهام فورست ونيوكاسل، ما رفع معنويات اللاعبين والمشجعين على حد سواء، وسيسعى إلى البناء على هذين الأداءين.

تقدّم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات كوفنتري سيتي المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر المكان الإثنين 19 أكتوبر (8 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام ضد كوفنتري سيتي التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير (خارج الأرض) السبت 24 أكتوبر (3 عصرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد فولهام التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت 31 أكتوبر (3 عصرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد سندرلاند التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) الجمعة 6 نوفمبر (8 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: إيفرتون ضد كوفنتري سيتي التذاكر ملعب هيل ديكنسون (خارج الأرض) السبت 21 نوفمبر (3 عصرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد كريستال بالاس التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت 28 نوفمبر (3 عصرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: ليدز يونايتد ضد كوفنتري سيتي التذاكر إيلاند رود (خارج الأرض) الأربعاء 2 ديسمبر (8 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد إبسويتش تاون التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت 5 ديسمبر (3 عصرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي التذاكر أولد ترافورد (خارج الأرض) السبت 12 ديسمبر (3 عصرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد أستون فيلا التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت 19 ديسمبر (3 عصرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: بورنموث ضد كوفنتري سيتي التذاكر ملعب فيتاليتي (خارج الأرض) الأحد 27 ديسمبر (2 ظهرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد تشيلسي التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) الأربعاء 30 ديسمبر (7:30 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد برينتفورد التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت 2 يناير (3 عصرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول ضد كوفنتري سيتي التذاكر أنفيلد (خارج الأرض) الأربعاء 6 يناير (7:30 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: إبسويتش تاون ضد كوفنتري سيتي التذاكر بورتمان رود (خارج الأرض)

كيفية شراء تذاكر كوفنتري سيتي

لشراء تذاكر كوفنتري سيتي الرسمية، يجب الحصول عليها عبر القنوات الأساسية للنادي. ويجري البيع وفق فترات أولوية متدرجة تبدأ بأعضاء النادي، قبل إتاحتها للمشجعين الذين سبق لهم الحجز.

تُطرح تذاكر المباريات أولًا لأعضاء «سكاي بلو». وإذا تبقت تذاكر، تُفتح فترة الشراء التالية للمشجعين الذين سبق لهم شراء التذاكر. ونادرًا ما تصل المباريات ذات الطلب المرتفع أو مباريات الديربي المحلية إلى مرحلة «البيع العام» للجمهور، منعًا لشراء مشجعي الفريق الضيف مقاعد في مدرجات أصحاب الأرض.

أما مواعيد طرح تذاكر كل مباراة، فتعتمد اعتمادًا مباشرًا على تاريخها. وعادةً ما يبدأ بيعها قبل موعد المباراة بنحو 3 إلى 4 أسابيع.

ويمكن للمشجعين أيضًا شراء تذاكر مباريات كوفنتري سيتي من السوق الثانوية. وتُعد ستب هب من أبرز المنصات لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كوفنتري سيتي؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لمباريات كوفنتري سيتي والتذاكر الموسمية لموسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب فئة المباراة ومنطقة الجلوس والفئة العمرية. وتتراوح أسعار تذاكر الدخول العام للبالغين عادةً بين 30 و55 جنيهًا إسترلينيًا.

يعتمد النادي نظامًا متدرجًا لفئات المباريات (الفئة A، والفئة B، والفئة C) بحسب حجم الطلب، إلى جانب مناطق جلوس محددة في ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا:

منطقة الجلوس / نوع الفئة نطاق أسعار تذاكر البالغين (تقريبًا) المنطقة العادية 30 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة العائلية 30 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة المميزة 42 إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر المنطقة المميزة ذات المقاعد المبطنة 47 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر

باقات الضيافة: تبدأ أسعار المقصورات الخاصة ودخول الصالات ووجبات كبار الشخصيات من نحو 120 إلى 250 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر للشخص الواحد.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا

ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا، المعروف سابقًا باسم ريكو أرينا، هو ملعب متعدد الأغراض ومجمع للمعارض في مدينة كوفنتري، يتسع لـ32,609 أشخاص.

افتُتح المكان في الأصل في أغسطس 2005 بتكلفة بلغت 113 مليون جنيه إسترليني، ويجمع الرياضة والمعارض التجارية الكبرى وكازينو وفندقًا داخل الموقع في مركز واحد نابض بالنشاط.

انتقل نادي كوفنتري سيتي من ملعبه التاريخي هايفيلد رود ليستقر فيه عام 2005. لكن تاريخ الملعب شهد اضطرابات كبيرة بسبب خلافات الملكية والإيجار.

ونتيجةً لهذه المشكلات، اضطر النادي مؤقتًا إلى خوض مبارياته على أرضه خارج المدينة، في ملعب سيكسفيلدز بمدينة نورثامبتون وملعب سانت أندروز بمدينة برمنجهام.

وشهد أغسطس 2025 محطة تاريخية، حين أتم كوفنتري سيتي شراء الملعب، ليصبح مالكًا لملعبه بالكامل للمرة الأولى في تاريخ النادي.

لحظات لا تُنسى في ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا

المباراة الافتتاحية : استضاف الملعب أول حدث جماهيري له في أغسطس 2005، حين تغلب كوفنتري سيتي على كوينز بارك رينجرز 3-0 أمام جماهيره التي غمرتها الفرحة.

المباراة الحاسمة صاحبة الرقم القياسي للحضور : سجّل الملعب أكبر حضور جماهيري في تاريخه لمباراة كرة قدم، عندما احتشد فيه 31,452 مشجعًا لمتابعة مباراة حاسمة في ملحق الصعود من دوري البطولة الإنجليزية أمام ميدلسبره (مايو 2025)، فاز بها كوفنتري 2-0.

أولمبياد لندن 2012 : استضاف الملعب مباريات كرة القدم الأولمبية، وتغيّر اسمه إلى «ملعب مدينة كوفنتري» طوال البطولة بسبب القواعد الصارمة المتعلقة برعاية الشركات.

أول ثلاثية: في ديسمبر 2009، سجّل مهاجم كوفنتري سيتي فريدي إيستوود أول ثلاثية في تاريخ الملعب خلال مباراة أمام بيتربورو يونايتد.

أرقام كوفنتري سيتي وإحصاءاته

يحتل نادي كوفنتري سيتي، الشهير بلقب «السماوي»، مكانة فريدة تتسم بالصمود في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. تأسس عام 1883 باسم سينجرز إف سي قبل تغيير اسمه عام 1898، ويشتهر ببقائه في دوري الدرجة الأولى طوال 34 عامًا متصلة.

ألقاب النادي وأبرز بطولاته

كأس الاتحاد الإنجليزي : لقب واحد (1987)

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة : لقب واحد (2017)

الأرقام القياسية الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: ستيف أوجريزوفيتش (601)، برايان بوروز (474)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: كلاري بورتون (189)، بيلي ليك (129)

ثورة السماوي (1962-1967)

غيّر المدرب البارز جيمي هيل هوية النادي بتقديم الزي «السماوي» ونشيد النادي والبرامج الحديثة للمباريات. وقاده إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى عام 1967.

مجد كأس الاتحاد الإنجليزي

تحت قيادة جون سيليت وجورج كورتيس، تغلب كوفنتري على توتنهام هوتسبير، الذي ضم مجموعة من النجوم، بنتيجة 3-2 بعد الوقت الإضافي على ملعب ويمبلي. ولا تزال الضربة الرأسية الارتمائية الشهيرة لكيث هوتشن إحدى أبرز الصور في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي.



