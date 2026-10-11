بعد تتويجه المذهل بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الموسم الماضي تحت قيادة فرانك لامبارد، عاد كوفنتري سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 25 عامًا. لا تفوّت فرصة مشاهدته يلعب، واحجز تذاكر مبارياته المقبلة اليوم.

يدرك كوفنتري سيتي أنه يواجه تحديًا كبيرًا على مدار الموسم، لكن المؤشرات المبكرة تدل على امتلاكه الروح القتالية اللازمة لتجنب الهبوط.

وبعد بداية صعبة لم يحقق خلالها أي فوز، وشهدت رحلتين شاقتين لمواجهة آرسنال ومانشستر سيتي، انتزع كوفنتري فوزًا مهمًا خارج أرضه على نوتنجهام فورست، رفع معنويات لاعبيه وجماهيره، وسيسعى للبناء على ذلك الأداء.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات كوفنتري سيتي المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر الملعب الإثنين، 12 أكتوبر (8 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد نيوكاسل يونايتد التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي (على أرضه) الإثنين، 19 أكتوبر (8 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام ضد كوفنتري سيتي التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه) السبت، 24 أكتوبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد فولهام التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي (على أرضه) السبت، 31 أكتوبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد سندرلاند التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي (على أرضه) الجمعة، 6 نوفمبر (8 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: إيفرتون ضد كوفنتري سيتي التذاكر ملعب هيل ديكنسون (خارج أرضه) السبت، 21 نوفمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد كريستال بالاس التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي (على أرضه) السبت، 28 نوفمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: ليدز يونايتد ضد كوفنتري سيتي التذاكر إيلاند رود (خارج أرضه) الأربعاء، 2 ديسمبر (8 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي (على أرضه) السبت، 5 ديسمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي التذاكر أولد ترافورد (خارج أرضه) السبت، 12 ديسمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد أستون فيلا التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي (على أرضه) السبت، 19 ديسمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: بورنموث ضد كوفنتري سيتي التذاكر ملعب فيتاليتي (خارج أرضه) الأحد، 27 ديسمبر (2 ظهرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد تشيلسي التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي (على أرضه) الأربعاء، 30 ديسمبر (7:30 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد برينتفورد التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر كوفنتري سيتي

لشراء تذاكر كوفنتري سيتي الرسمية، عليك الحصول عليها عبر قنوات النادي الأساسية. وتُطرح التذاكر وفق مراحل أولوية تبدأ بأعضاء النادي، قبل إتاحتها للمشجعين الذين سبق لهم حجز تذاكر.

تُطرح تذاكر المباريات أولًا لأعضاء سكاي بلو. وإذا تبقت تذاكر، تبدأ المرحلة التالية للمشجعين الذين سبق لهم الشراء. ونادرًا ما تصل تذاكر المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أو مواجهات الديربي المحلية إلى مرحلة «البيع العام» للجمهور، منعًا لشراء جماهير الفريق الضيف مقاعد في مدرجات أصحاب الأرض.

وتعتمد مواعيد طرح تذاكر كل مباراة على تاريخ إقامتها تحديدًا، إذ يبدأ بيعها عادة قبل موعد المباراة بنحو 3 إلى 4 أسابيع.

ويمكن للجماهير أيضًا شراء تذاكر مباريات كوفنتري سيتي من السوق الثانوية. ويُعد ستاب هاب أحد أبرز مواقع بيع التذاكر لمن يسعون إلى تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للجماهير الراغبة في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كوفنتري سيتي؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لمباريات كوفنتري سيتي والاشتراكات الموسمية لموسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب فئة المباراة ومنطقة الجلوس والفئة العمرية، وتتراوح أسعار تذاكر الدخول العام للبالغين عادة بين 30 و55 جنيهًا إسترلينيًا.

يعتمد النادي نظامًا لفئات المباريات وفق حجم الطلب عليها (الفئة A، والفئة B، والفئة C)، إلى جانب مناطق جلوس محددة في ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي:

منطقة الجلوس / نوع الفئة نطاق أسعار البالغين (تقريبًا) المنطقة العادية 30 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا منطقة العائلات 30 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة المميزة 42 إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر المنطقة المميزة بمقاعد مبطنة 47 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر

باقات الضيافة: تبدأ أسعار المقصورات الخاصة ودخول الصالات وخدمات الطعام لكبار الشخصيات من نحو 120 إلى 250 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر للشخص الواحد.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل ستاب هاب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي

ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي، المعروف سابقًا باسم ريكو أرينا، هو ملعب متعدد الاستخدامات ومجمع للمعارض يقع في كوفنتري، وتبلغ سعته 32,609 متفرجين.

افتُتح هذا المرفق، الذي بلغت تكلفته 113 مليون جنيه إسترليني، في أغسطس 2005، ويجمع الرياضة والمعارض التجارية الكبرى وكازينو وفندقًا داخل الموقع في مركز واحد نابض بالحياة.

انتقل نادي كوفنتري سيتي لكرة القدم من ملعبه التاريخي هايفيلد رود ليستقر فيه عام 2005. لكن تاريخ الملعب تأثر بشدة بنزاعات مضطربة بشأن الملكية والإيجار.

ونتيجة لهذه المشكلات، اضطر النادي مؤقتًا إلى خوض مبارياته على أرضه خارج المدينة، في ملعب سيكسفيلدز بنورثامبتون وملعب سانت أندروز ببرمنجهام.

وفي أغسطس 2025، حقق كوفنتري سيتي إنجازًا تاريخيًا بإتمام شراء الملعب، ليصبح مالكًا لملعبه بالكامل للمرة الأولى في تاريخ النادي.

لحظات لا تُنسى في ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي

المباراة الافتتاحية : استضاف الملعب أول حدث مفتوح للجمهور في أغسطس 2005، حين تغلب كوفنتري سيتي على كوينز بارك رينجرز 3-0 أمام جماهيره المبتهجة.

المباراة الحاسمة صاحبة الرقم القياسي للحضور : سجّل الملعب أعلى حضور جماهيري لمباراة كرة قدم في تاريخه، حين احتشد فيه 31,452 مشجعًا لمتابعة مباراة حاسمة ومهمة في الملحق المؤهل من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ضد ميدلسبره (مايو 2025)، فاز بها كوفنتري 2-0.

أولمبياد لندن 2012 : استضاف الملعب مباريات كرة القدم الأولمبية، وتغيّر اسمه إلى «ملعب مدينة كوفنتري» طوال البطولة بسبب القواعد الصارمة المتعلقة برعاية الشركات.

أول ثلاثية: في ديسمبر 2009، سجّل مهاجم كوفنتري سيتي فريدي إيستوود أول ثلاثية في تاريخ الملعب، خلال مباراة ضد بيتربورو يونايتد.

أرقام كوفنتري سيتي وإحصاءاته

يحتل نادي كوفنتري سيتي لكرة القدم، المعروف باسم السماويين، مكانة فريدة تعكس صموده في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. تأسس عام 1883 باسم سينجرز إف سي قبل تغيير اسمه عام 1898، ويشتهر بفترته المتواصلة في دوري الدرجة الأولى التي امتدت 34 عامًا.

ألقاب النادي وأبرز إنجازاته

كأس الاتحاد الإنجليزي : لقب واحد (1987)

كأس رابطة الدوري الإنجليزي : لقب واحد (2017)

الأرقام القياسية الفردية للاعبين

أكثر اللاعبين مشاركة: ستيف أوجريزوفيتش (601)، برايان بوروز (474)

أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف: كلاري بورتون (189)، بيلي ليك (129)

ثورة كوفنتري سيتي (1962-1967)

غيّر المدرب الشهير جيمي هيل هوية النادي بإدخال الزي الأزرق السماوي، ونشيد النادي، وبرامج المباريات الحديثة. وقاده إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى عام 1967.

المجد في كأس الاتحاد الإنجليزي

تحت قيادة جون سيليت وجورج كيرتس، تغلب كوفنتري على فريق توتنهام هوتسبير المدجج بالنجوم 3-2 بعد وقت إضافي على ملعب ويمبلي. ولا تزال ضربة الرأس الارتمائية الشهيرة لكيث هوشين واحدة من أبرز الصور في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي.



