تُوّج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، المعروف سابقًا بكأس أوروبا، للمرة الخامسة عشرة في 2024. ورغم تصدّره قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة عبر تاريخها بفارق ثمانية ألقاب، لم يتوقف الفريق عن السعي لإضافة المزيد إلى خزائنه. ويمكنك الانضمام إلى جماهيره المتشحة بالأبيض في ملعب برنابيو وخارجه بحجز تذاكر المباريات اليوم.

رغم خروج ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كلٍّ من الموسمين الماضيين، شهد مشجعوه مواجهات مثيرة، بينها انتصارات لا تُنسى على أرضه أمام مانشستر سيتي (3-0)، وموناكو (6-1)، وبوروسيا دورتموند (5-2).

ويمكن للجماهير توقّع المزيد من المواجهات المثيرة في مرحلة الدوري هذا الموسم، إذ يستعد فريق جوزيه مورينيو لملاقاة فرق من بينها آرسنال وآيندهوفن. وسيزور ريال مدريد لندن للمرة الثانية أيضًا، حيث يستضيفه شاختار دونيتسك على ملعب تشيلسي، ستامفورد بريدج، في مواجهتهما يوم 27 يناير.

يقدّم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية حجز مقاعد في مباريات ريال مدريد المقبلة بدوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

ما مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ والتوقيت المحلي المباراة التذاكر الملعب الثلاثاء 24 نوفمبر (9 مساءً) ريال مدريد ضد آيندهوفن التذاكر برنابيو (على أرضه) الأربعاء 9 ديسمبر (8 مساءً) آرسنال ضد ريال مدريد التذاكر ملعب الإمارات (خارج أرضه) الثلاثاء 19 يناير (9 مساءً) ريال مدريد ضد لاسك التذاكر برنابيو (على أرضه) الأربعاء 27 يناير (8 مساءً) شاختار دونيتسك ضد ريال مدريد التذاكر ستامفورد بريدج، لندن (خارج أرضه)

كيفية شراء تذاكر مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر قنوات البيع الإلكترونية للنادي، «Real Madrid Tickets» و«Entradas». ولا تُطرح التذاكر للبيع قبل أشهر من المباريات؛ بل يبدأ النادي عادةً طرحها قبل المباراة المعنية بنحو 10 إلى 12 يومًا، وفق مراحل بيع متتابعة ذات أولوية محددة:

1. المرحلة الأولى: أعضاء النادي (Socios): يحصلون على أول فرصة للشراء، عادةً قبل انطلاق المباراة بنحو أسبوعين.

2. المرحلة الثانية: أعضاء «مدريديستا بريميوم»: يحصل حاملو البطاقات على فترة الشراء الحصرية التالية، عادةً قبل انطلاق المباراة بنحو 7 إلى 8 أيام.

3. المرحلة الثالثة: الجمهور العام: تُطرح أي تذاكر متبقية للجمهور العام قبل المباراة بنحو 4 إلى 6 أيام.

وفي مباريات دوري أبطال أوروبا التي تشهد طلبًا مرتفعًا، كثيرًا ما تنفد التذاكر خلال مراحل البيع للأعضاء، فلا يتبقى للبيع العام سوى عدد ضئيل منها أو لا يتبقى شيء.

مع أن بوابة النادي الرسمية هي الخيار الأكثر أمانًا للجماهير لشراء تذاكر ريال مدريد، فقد يرغب من يسعون لحضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب، إذ قد تمنحهم فرصة أفضل للحصول عليها.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية العادية لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عادةً من 100 يورو لمباريات مرحلة الدوري، وترتفع كثيرًا لتصل إلى 300 أو 400 يورو أو أكثر للمقاعد العادية المميزة، بحسب موقع المقعد ومرحلة البطولة. وتبدأ أسعار الباقات الرسمية لكبار الشخصيات من 375 يورو.

يصنّف ريال مدريد مبارياته على أرضه ضمن فئات مختلفة تحدد الأسعار الأساسية:

الفئة أ : مخصصة للمباريات المهمة مثل الكلاسيكو أو أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا. وغالبًا ما ترتفع الأسعار الرسمية للمقاعد العادية في هذه المباريات بنسبة تتراوح بين 20% و50% أو أكثر، مقارنةً بمراحل المجموعات أو الدوري السابقة.

: مخصصة للمباريات المهمة مثل الكلاسيكو أو أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا. وغالبًا ما ترتفع الأسعار الرسمية للمقاعد العادية في هذه المباريات بنسبة تتراوح بين 20% و50% أو أكثر، مقارنةً بمراحل المجموعات أو الدوري السابقة. الفئة ب : تشمل المباريات الأوروبية العادية في مرحلة الدوري، مثل المواجهات أمام فرق كآر بي لايبزيغ أو آيندهوفن، والمباريات المحلية الأعلى تصنيفًا.

: تشمل المباريات الأوروبية العادية في مرحلة الدوري، مثل المواجهات أمام فرق كآر بي لايبزيغ أو آيندهوفن، والمباريات المحلية الأعلى تصنيفًا. خصومات الأعضاء: يحصل أعضاء النادي الرسميون (Socios) وأعضاء «مدريديستا بريميوم» على خصم يتراوح بين 20% و30% من الأسعار الرسمية العادية للجمهور عند الشراء مباشرةً عبر بوابة ريال مدريد الرسمية للتذاكر.

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نتائج ريال مدريد الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

لا تخلو مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا من الإثارة؛ فقد شهدت كل مباراة من مبارياته الأوروبية التسع الأخيرة ثلاثة أهداف أو أكثر. إليك نتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا خلال 2026: