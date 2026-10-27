كيفية الحصول على تذاكر روما لموسم 2026/27: المباريات المقبلة، وأسعار تذاكر الدوري الإيطالي، ومعلومات عن الملعب الأولمبي والمزيد

حقق روما أفضل مركز له في الدوري خلال ثمانية مواسم، بعدما أنهى موسم 2025/26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي. وسيسعى إلى مواصلة تقدمه على الصعيدين المحلي والأوروبي خلال الأشهر المقبلة.

يمكنك مشاهدة روما مباشرة من المدرجات بحجز تذاكر المباريات اليوم.

تحت قيادة رودي جارسيا ولوتشيانو سباليتي، حلّ روما وصيفًا للدوري الإيطالي ثلاث مرات خلال العقد الثاني من القرن الحالي (2013-14 و2014-15 و2016-17). ويأمل جمهور ستاديو أوليمبيكو الآن أن يواصل جيان بييرو جاسبيريني تألقه التدريبي بعد موسم أول مثير للإعجاب على رأس الفريق.

أنهى روما الموسم الماضي بخمسة انتصارات متتالية في الدوري، من بينها فوزه 2-0 على لاتسيو في «ديربي العاصمة»، وبدأ هذا الموسم من حيث توقف، محققًا سلسلة طويلة من المباريات دون هزيمة في الدوري الإيطالي.

يبدو أن جماهير روما على موعد مع موسم لا يُفوّت. ويقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية الحصول على مقاعد في مباريات روما، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

مباريات روما المقبلة

التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب السبت 31 أكتوبر (6 مساءً) الدوري الإيطالي: أودينيزي ضد روما التذاكر ملعب بلوانرجي (أوديني) الثلاثاء 3 نوفمبر (8 مساءً) دوري أبطال أوروبا: مانشستر يونايتد ضد روما التذاكر أولد ترافورد (مانشستر) السبت 7 نوفمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: روما ضد ساسولو التذاكر ستاديو أوليمبيكو (روما) السبت 21 نوفمبر (6 مساءً) الدوري الإيطالي: بارما ضد روما التذاكر ملعب إنيو تارديني (بارما) الأربعاء 25 نوفمبر (9 مساءً) دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان ضد روما التذاكر بارك دي برانس (باريس) الأحد 29 نوفمبر (6 مساءً) الدوري الإيطالي: روما ضد مونزا التذاكر ستاديو أوليمبيكو (روما) الجمعة 4 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: بولونيا ضد روما التذاكر ملعب ريناتو دال آرا (بولونيا) الثلاثاء 8 ديسمبر (9 مساءً) دوري أبطال أوروبا: روما ضد سبورتينج لشبونة التذاكر ستاديو أوليمبيكو (روما) الأحد 13 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الدوري الإيطالي: لاتسيو ضد روما التذاكر ستاديو أوليمبيكو (روما) السبت 19 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: روما ضد يوفنتوس التذاكر ستاديو أوليمبيكو (روما) السبت 2 يناير (6 مساءً) الدوري الإيطالي: روما ضد فروزينوني التذاكر ستاديو أوليمبيكو (روما) الثلاثاء 5 يناير (6:30 مساءً) الدوري الإيطالي: فينيسيا ضد روما التذاكر ملعب بيير لويجي بينزو (البندقية) السبت 9 يناير (6 مساءً) الدوري الإيطالي: روما ضد ميلان التذاكر ستاديو أوليمبيكو (روما) الثلاثاء 12 يناير (9 مساءً) كأس إيطاليا: روما ضد هيلاس فيرونا التذاكر ستاديو أوليمبيكو (روما)

كيفية شراء تذاكر روما

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات روما عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي على الإنترنت، أو من مكتب التذاكر المخصص في ستاديو أوليمبيكو أيام المباريات. ويلزم امتلاك حساب «MyASR» مجاني لشراء تذاكر المباريات الفردية أو التذاكر الموسمية لمباريات روما على أرضه في ستاديو أوليمبيكو عبر بوابة النادي الرسمية.

تُطرح التذاكر للبيع عادة قبل المباراة بأسبوعين إلى أربعة أسابيع (ونحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع لمباريات الدوري الإيطالي المعتادة).

فترات أولوية الشراء: يبدأ البيع على مراحل، لا دفعة واحدة:

المرحلة الأولى : يحصل حاملو التذاكر الموسمية من فئتَي PLUS وCLASSIC EXTRA على أولوية الشراء وإمكانية شراء تذاكر إضافية بأسعار مخفضة.

المرحلة الثانية : حاملو بطاقة روما أو أعضاء MyASR الذين سبق لهم شراء التذاكر.

المرحلة الثالثة : يُفتح البيع للجمهور العام من جميع أصحاب حسابات MyASR.

في المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل ديربي العاصمة ضد لاتسيو أو مواجهات يوفنتوس وإنتر وميلان والمباريات الأوروبية، قد تنفد التذاكر سريعًا خلال مراحل أولوية الشراء المخصصة أو مرحلة حاملي التذاكر الموسمية، ما يستلزم المبادرة بالشراء فور بدء البيع.

ويمكن للجماهير أيضًا شراء تذاكر مباريات روما من سوق إعادة البيع. ويُعد ستب هاب أحد أبرز المواقع التي تتيح الحصول على مقاعد عبر قنوات بديلة، ويمثل خيارًا موثوقًا للجماهير الراغبة في شراء التذاكر قبل المباريات بوقت قصير.

كم تبلغ أسعار تذاكر روما؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات روما في ستاديو أوليمبيكو عادة بين 20 و125 يورو أو أكثر، بحسب المنافس وفئة المباراة، فيما ترتفع الأسعار كثيرًا للمباريات التي تشهد طلبًا كبيرًا، مثل ديربي العاصمة أو المواجهات الأوروبية الكبرى، في سوق إعادة البيع أو فئات المقاعد الأعلى سعرًا.

ينقسم ستاديو أوليمبيكو إلى عدة أقسام رئيسية للمدرجات:

كورفا سود (المدرج الجنوبي) : القلب التاريخي للمشجعين الأكثر حماسًا لروما ومجموعات الألتراس. أسعاره أقل عمومًا وأجواؤه حماسية، لكن الطلب عليه هائل والمقاعد المتاحة للبيع العام محدودة.

كورفا نورد (المدرج الشمالي) : يُخصص عادة لمشجعي الفريق الضيف أو للجمهور العام، بحسب ترتيبات المباراة.

ديستينتي (ديستينتي سود / ديستينتي نورد) : يقع بجوار المدرجين خلف المرميين، ويوفر إطلالة جانبية على الملعب من المستوى السفلي بأسعار متوسطة.

تريبونا تيفيري : المدرج الرئيسي بمحاذاة الملعب، وينقسم إلى مستويات علوية وسفلية ومقاعد بمحاذاة أرضية الملعب. ويضم مناطق بأسعار خاصة، مثل القسم العائلي (للبالغين برفقة أطفال دون 14 عامًا)، ومقاعد مخصصة للنساء وأخرى لمن تجاوزوا 65 عامًا.

تريبونا مونتي ماريو : المدرج الأبرز بمحاذاة الملعب، ويضم مقاعد من الفئات الأعلى، بإطلالات من وسط الملعب وقرب مناطق الضيافة وكبار الشخصيات.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل ستب هاب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ستاديو أوليمبيكو

يُعد ستاديو أوليمبيكو في روما أحد أكثر الملاعب الرياضية عراقةً وأجواءً حماسيةً في العالم. وتتسع مدرجاته لأكثر من 70 ألف متفرج، ما يجعله أكبر منشأة رياضية في العاصمة الإيطالية. وهو الملعب الذي يستضيف مباريات الغريمين المحليين في الدوري الإيطالي، روما ولاتسيو. كما يستضيف مباريات منتخبَي إيطاليا لكرة القدم واتحاد الرجبي.

رغم افتتاح الملعب في ثلاثينيات القرن الماضي، أُعيدت تسميته «ستاديو أوليمبيكو» بعدما فازت روما بحق استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية السابعة عشرة. وأُعيد تصميمه بمدرجات تضم مقاعد لجميع المتفرجين لاستضافة حفلَي الافتتاح والختام ومنافسات ألعاب القوى على المضمار.

ولاستضافة كأس العالم 1990، هُدم الملعب بالكامل تقريبًا وأُعيد بناؤه بالخرسانة. وأضافت عملية التجديد هذه سقفه البيضاوي الشهير المصنوع من التفلون والألياف الزجاجية.

لحظات لا تُنسى في ستاديو أوليمبيكو

نهائي بطولة أمم أوروبا 1968 : بعد التعادل الأول 1-1 أمام يوغوسلافيا، فازت إيطاليا في المباراة المعادة 2-0 على ملعب أوليمبيكو لتحصد لقبها الأوروبي الأول.

نهائي كأس العالم 1990 : تغلبت ألمانيا الغربية 1-0 على الأرجنتين بقيادة دييجو مارادونا بفضل ركلة جزاء متأخرة سجلها أندرياس بريمه، وتوجت باللقب العالمي في أبرز لحظات الملعب على الساحة العالمية.

«معجزة روما» (2018) : بعد خسارته 4-1 أمام برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حقق روما عودة مذهلة بفوزه 3-0 في الإياب على ملعب أوليمبيكو ليتأهل بقاعدة الأهداف خارج الأرض.

بطولة الأمم الست للرجبي : منذ عام 2012، أصبح الملعب معقلًا للمنتخب الإيطالي للرجبي، شهد تألقه على الساحة العالمية وتحقيقه انتصارات تاريخية في بطولة الأمم الست على منتخبات كبرى مثل فرنسا.

وداع فرانشيسكو توتي (2017): شهدت كرة القدم أحد أكثر أيامها تأثيرًا حين خاض قائد روما طوال مسيرته مباراته الأخيرة، وأبكى عشرات الآلاف من المشجعين في كورفا سود.

أرقام روما وإحصاءاته

يُعد روما (أسوتشاتسيوني سبورتيفا روما) أحد أكثر أندية كرة القدم الإيطالية عراقةً وأهميةً ثقافيةً. تأسس عام 1927 عبر اندماج هدف إلى منح روما ناديًا قادرًا على منافسة أندية الشمال المهيمنة، وأرسى النادي هوية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ العاصمة الإيطالية وفخرها.

أبرز ألقاب النادي وبطولاته

رغم أن روما قد يكون أقل تتويجًا بألقاب الدوري الكبرى من منافسيه في الشمال، فإن بطولاته تعكس مكانته الكبيرة محليًا وأوروبيًا.

الدوري الإيطالي : 3 ألقاب (1941-42، 1982-83، 2000-01)

كأس إيطاليا : 9 ألقاب (1963-64، 1968-69، 1979-80، 1980-81، 1983-84، 1985-86، 1990-91، 2006-07، 2007-08)

كأس السوبر الإيطالي : لقبان (2001، 2007)

دوري المؤتمر الأوروبي : لقب واحد (2021-22)

أرقام اللاعبين الفردية

أكثر اللاعبين مشاركةً: فرانشيسكو توتي (786)، دانييلي دي روسي (616)

أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف: فرانشيسكو توتي (307)، روبرتو بروتسو (138)

نشأة النادي من اندماج

تأسس النادي باندماج ثلاثة كيانات رياضية من روما: رومان إف سي، وألبا أوداتشي، وفورتيتودو برو روما. وجاء الاندماج لإنشاء نادٍ قوي موحد في جنوب إيطاليا، لكن لاتسيو رفض الانضمام إليه كما هو معروف.

ذئبة الكابيتول

يتضمن شعار النادي الشهير ذئبة تُرضع الأخوين التوأم رومولوس وريموس. وتستمد هذه الصورة مباشرةً من الأسطورة القديمة لتأسيس مدينة روما.

«ملك روما الثامن»

اشتهر فرانشيسكو توتي برفض عروض ضخمة من أندية أوروبية كبرى، أبرزها ريال مدريد، ليبقى في النادي الذي شجعه منذ طفولته طوال مسيرته التي استمرت 25 عامًا. ولا يزال يحظى بتقدير الجميع بوصفه رمز «ملك روما الثامن».



