يسعى باريس سان جيرمان إلى أن يصبح رابع فريق في التاريخ، بعد أياكس وبايرن ميونخ وريال مدريد، يتوج بلقب كأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. ويمكنك حجز تذاكر اليوم لمشاهدته في منافسات دوري أبطال أوروبا 2026/27.

ويتطلع العملاق الفرنسي إلى التألق مجددًا على الساحة القارية، بعدما أتبع فوزه المذهل على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 بالفوز على آرسنال بركلات الترجيح في نهائي 2026 ببودابست.

وسيسعى فريق لويس إنريكي المدجج بالنجوم إلى الحفاظ على زخمه، بعدما افتتح مشواره الحالي في دوري أبطال أوروبا بفوز كاسح 6-1 على سلوفان براتيسلافا، ثم انتصر بنتيجة 4-2 على كل من مانشستر سيتي وبرشلونة. ومع تبقي مواجهات في مرحلة الدوري أمام فياريال وروما وأستون فيلا، من بين فرق أخرى، تنتظر الفريق أشهر حافلة بالإثارة على الساحة الأوروبية.

يقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات باريس سان جيرمان المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

ما مواعيد مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الثلاثاء، 3 نوفمبر (9 مساءً) فياريال ضد باريس سان جيرمان التذاكر ملعب لا سيراميكا (خارج الأرض) الأربعاء، 25 نوفمبر (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد روما التذاكر حديقة الأمراء (على أرضه) الثلاثاء، 8 ديسمبر (8 مساءً) أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان التذاكر فيلا بارك (خارج الأرض) الأربعاء، 20 يناير (9 مساءً) كومو 1907 ضد باريس سان جيرمان التذاكر ملعب جوزيبي سينيجاليا (خارج الأرض) الأربعاء، 27 يناير (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد جالاتا سراي التذاكر حديقة الأمراء (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات باريس سان جيرمان، من تذاكر المباريات الفردية إلى باقات الضيافة. ولشراء التذاكر، تُعد بوابة التذاكر الرسمية للنادي الخيار الأكثر موثوقية.

ويُنصح بتفقد الموقع بانتظام لمعرفة معلومات بيع التذاكر ومواعيد طرحها ومدى توفرها. وغالبًا ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل كل مباراة ببضعة أسابيع، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بيانات شخصية. كما تمنحك عضوية النادي أولوية في حجز مقاعد مباريات حديقة الأمراء.

عندما تُدرج تذاكر مباريات باريس سان جيرمان تحت فئة «Grand Public»، فهذا يعني أنها مطروحة للبيع للجمهور العام، ولن تحتاج إلى عضوية لشرائها. وقبل تلك المرحلة، يحظى مشجعو باريس سان جيرمان من أصحاب عضوية الأحمر والأزرق بفترة أولوية قصيرة قبل طرح التذاكر للبيع للجمهور العام.

ورغم أن بوابة النادي الرسمية هي الوسيلة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر باريس سان جيرمان، فقد يرغب الراغبون في حضور مباراة بدوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب وتيكومبو، إذ قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

بالنسبة إلى الراغبين في شراء تذاكر مباريات باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء كلًّا على حدة، تراوحت أسعار تذاكر البالغين عادةً بين40 و280 يورو عند شرائها مباشرة من النادي. لكن ينبغي التأكد من أسعار موسم 2026/27 عبر بوابة التذاكر الرسمية لباريس سان جيرمان، إذ قد تتغير من عام إلى آخر، ولا سيما أن نجاح النادي الأوروبي المتواصل يزيد الطلب عليها.

وتختلف الأسعار حسب المنافس وموقع المقعد في الملعب. وتقع أرخص مقاعد مباريات باريس سان جيرمان عادةً خلف المرمى في مدرج فيراج بولوني.

تابع موقع باريس سان جيرمان الرسمي للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب وتيكومبو للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج باريس سان جيرمان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

يأمل باريس سان جيرمان في تقديم أداء أكثر إقناعًا خلال مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. فعلى الرغم من تتويجه باللقب للعام الثاني على التوالي، تلقى خسارتين أمام بايرن ميونخ وسبورتينج لشبونة، وتعادل مرتين خلال دور المجموعات، ما حرمه من مكان بين الفرق الثمانية الأولى واضطره إلى خوض الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية.

التاريخ المرحلة والمنافس النتيجة الملعب 20 أكتوبر 2026 مرحلة الدوري: برشلونة 4-2 (فاز) حديقة الأمراء (باريس) 14 أكتوبر 2026 مرحلة الدوري: مانشستر سيتي 4-2 (فاز) ملعب الاتحاد (مانشستر) 9 سبتمبر 2026 مرحلة الدوري: سلوفان براتيسلافا 6-1 (فاز) حديقة الأمراء (باريس) 30 مايو 2026 النهائي: آرسنال 1-1 بعد الوقت الإضافي (فاز 4-3 بركلات الترجيح) بوشكاش أرينا (بودابست) 6 مايو 2026 نصف النهائي (الإياب): بايرن ميونخ 1-1 (تعادل) أليانز أرينا (ميونخ) 28 أبريل 2026 نصف النهائي (الذهاب): بايرن ميونخ 5-4 (فاز) حديقة الأمراء (باريس) 14 أبريل 2026 ربع النهائي (الإياب): ليفربول 2-0 (فاز) أنفيلد (ليفربول) 8 أبريل 2026 ربع النهائي (الذهاب): ليفربول 2-0 (فاز) حديقة الأمراء (باريس) 17 مارس 2026 دور الـ16 (الإياب): تشيلسي 3-0 (فاز) ستامفورد بريدج (لندن) 11 مارس 2026 دور الـ16 (الذهاب): تشيلسي 5-2 (فاز) حديقة الأمراء (باريس) 25 فبراير 2026 الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية (الإياب): موناكو 2-2 (تعادل) حديقة الأمراء (باريس) 17 فبراير 2026 الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية (الذهاب): موناكو 3-2 (فاز) ملعب لويس الثاني (موناكو) 28 يناير 2026 مرحلة الدوري: نيوكاسل 1-1 (تعادل) حديقة الأمراء (باريس) 20 يناير 2026 مرحلة الدوري: سبورتينج لشبونة 1-2 (خسر) ملعب جوزيه ألفالادي (لشبونة)



