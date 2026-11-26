يسعى باريس سان جيرمان إلى أن يصبح رابع فريق في التاريخ يحرز لقب كأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، بعد أياكس وبايرن ميونخ وريال مدريد. ويمكنك حجز تذاكرك اليوم لمشاهدة مبارياته في نسخة 2026/27 من البطولة.

ويتطلع العملاق الفرنسي إلى التألق مجددًا على الساحة القارية، بعدما أتبع فوزه المذهل على إنتر ميلان 5-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2025، بانتصار على آرسنال بركلات الترجيح في نهائي 2026 في بودابست.

وسيحاول نجوم لويس إنريكي الحفاظ على زخمهم، بعدما افتتحوا مشوارهم الحالي في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على سلوفان براتيسلافا 6-1، ثم تغلبوا على مانشستر سيتي وبرشلونة بنتيجة 4-2 لكل منهما، واكتسحوا فياريال 6-0، وتعادلوا مع روما 2-2. ومع تبقي مباريات في مرحلة الدوري أمام أستون فيلا وكومو وجالطة سراي، تنتظر الفريق أشهر حافلة بالإثارة أوروبيًا.

يقدم لك جول أحدث المعلومات لمساعدتك على حجز مقعد في مباريات باريس سان جيرمان المقبلة بدوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

ما مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الثلاثاء 8 ديسمبر (8 مساءً) أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان التذاكر فيلا بارك (خارج الأرض) الأربعاء 20 يناير (9 مساءً) كومو 1907 ضد باريس سان جيرمان التذاكر ملعب جوزيبي سينيجاليا (خارج الأرض) الأربعاء 27 يناير (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد جالطة سراي التذاكر حديقة الأمراء (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تتوفر خيارات متعددة لشراء تذاكر مباريات باريس سان جيرمان، من تذاكر المباريات الفردية إلى باقات الضيافة. وتُعد بوابة التذاكر الرسمية للنادي الوسيلة الأكثر موثوقية لشرائها.

يجدر بك متابعة الموقع بانتظام لمعرفة معلومات البيع ومواعيد طرح التذاكر ومدى توفرها. وغالبًا ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل كل مباراة ببضعة أسابيع، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. كما تمنحك عضوية النادي أولوية في حجز مقاعد مباريات حديقة الأمراء.

عندما تُدرج تذاكر مباريات باريس سان جيرمان تحت فئة «Grand Public»، فهذا يعني أنها مطروحة للبيع العام ولا تحتاج إلى عضوية لشرائها. وقبل بدء هذه المرحلة، يحظى المشجعون الحاصلون على عضوية Red & Blue بفترة أولوية قصيرة، ثم تُطرح التذاكر للبيع العام.

رغم أن بوابة النادي الرسمية هي الوسيلة الأكثر أمانًا لشراء تذاكر باريس سان جيرمان، فقد يرغب من يخططون لحضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر أيضًا إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub وTicombo، إذ قد تمنحهم فرصة أفضل للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

بالنسبة إلى الراغبين في شراء تذاكر مباريات باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء كلًا على حدة، تراوحت أسعار تذاكر البالغين عادةً بين 40 و280 يورو عند شرائها مباشرة من النادي. لكن ينبغي التحقق من أسعار موسم 2026/27 عبر بوابة التذاكر الرسمية لباريس سان جيرمان، لأنها قد تتغير من عام إلى آخر، ولا سيما مع زيادة الطلب في ظل نجاح النادي الأوروبي المتواصل.

تختلف الأسعار بحسب الفريق المنافس وموقع المقعد في الملعب. وعادةً ما توجد أرخص تذاكر باريس سان جيرمان خلف المرمى في مدرج فيراج بولوني.

تابع موقع باريس سان جيرمان الرسمي للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub وTicombo لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج باريس سان جيرمان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

يأمل باريس سان جيرمان في تقديم أداء أفضل خلال مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. فعلى الرغم من تتويجه باللقب للعام الثاني على التوالي، خسر مرتين أمام بايرن ميونخ وسبورتينج لشبونة، وتعادل مرتين في مرحلة الدوري، ليفشل في إنهائها ضمن المراكز الثمانية الأولى ويضطر إلى خوض الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية.