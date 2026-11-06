عاد إيبسويتش تاون مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من أول محاولة. وهذه المرة، يأمل في البقاء مدة أطول تحت قيادة جاري أونيل. ويمكنك حجز مقعدك في ملعب بورتمان رود وخارجه بحجز تذاكر المباريات اليوم.

ولا يزال مشجعو إيبسويتش تاون منتشين بإنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي والصعود المباشر، وقد استمرت هذه الأجواء الإيجابية مع انطلاق الموسم الجديد.

قدم إيبسويتش عروضًا لافتة على أرضه، وأظهر صلابة خارج ملعبه، وهي سمة سيحتاج إلى الحفاظ عليها طوال الموسم إذا أراد تفادي الهبوط.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات إيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات إيبسويتش تاون المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر الملعب الأحد، 8 نوفمبر (2 ظهرًا) إيبسويتش تاون ضد بورنموث التذاكر بورتمان رود (على أرضه) السبت، 21 نوفمبر (3 عصرًا) توتنهام هوتسبير ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه) السبت، 28 نوفمبر (5:30 مساءً) إيبسويتش تاون ضد أستون فيلا التذاكر بورتمان رود (على أرضه) الثلاثاء، 1 ديسمبر (8 مساءً) كوفنتري سيتي ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (خارج أرضه) السبت، 5 ديسمبر (8 مساءً) ليدز يونايتد ضد إيبسويتش تاون التذاكر إيلاند رود (خارج أرضه) السبت، 12 ديسمبر (3 عصرًا) إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد التذاكر بورتمان رود (على أرضه) الأحد، 20 ديسمبر (2 ظهرًا) برايتون آند هوف ألبيون ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب أمريكان إكسبريس (خارج أرضه) السبت، 26 ديسمبر (3 عصرًا) إيبسويتش تاون ضد برينتفورد التذاكر بورتمان رود (على أرضه) الأربعاء، 30 ديسمبر (8:15 مساءً) إيبسويتش تاون ضد تشيلسي التذاكر بورتمان رود (على أرضه) السبت، 2 يناير (3 عصرًا) آرسنال ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب الإمارات (خارج أرضه) الأربعاء، 6 يناير (7:30 مساءً) إيبسويتش تاون ضد كوفنتري سيتي التذاكر بورتمان رود (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر إيبسويتش تاون

الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر إيبسويتش تاون الرسمية هي عبر بوابة التذاكر الإلكترونية للنادي. ويتعين عليك إنشاء حساب رقمي موحد للنادي وتسجيل الدخول من خلاله.

يمكن أيضًا شراء التذاكر شخصيًا من متجر النادي «بلانيت بلو سوبرستور» الواقع في بورتمان رود. لكن تجدر الإشارة إلى أن الشراء الشخصي لا يكون ممكنًا عادةً إلا في الأيام التي لا تُقام فيها مباريات، وفي الحالات النادرة التي تظل فيها تذاكر متاحة.

مراحل طرح التذاكر ومواعيدها

مرحلة البيع الموعد والشروط قرعة التذاكر تُفتح قبل المباراة بنحو 4 أسابيع، وتقتصر على أعضاء «سوبر بلوز» غير حاملي التذاكر الموسمية. ويمكن للأعضاء تقديم طلباتهم ضمن مجموعات أو بصورة فردية. البيع بالأولوية للأعضاء يحصل الفائزون في القرعة على حق الشراء أولًا. ثم تُتاح للأعضاء الذين لم يفوزوا، أو لبقية أعضاء «سوبر بلوز»، فترة مخصصة لشراء التذاكر المتبقية، بحد أقصى تذكرة واحدة لكل عضو. إعادة بيع التذاكر الموسمية تستمر بصورة متغيرة حتى يوم المباراة. وإذا تعذر على حامل تذكرة موسمية حضور مباراة، يمكنه طرح مقعده عبر منصة التبادل الرسمية للنادي، ليصبح متاحًا فورًا للشراء من جانب الأعضاء الآخرين المؤهلين. البيع العام لا يبدأ إلا إذا بقيت تذاكر بعد انتهاء جميع مراحل البيع للأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك قبل المباراة بأسبوعين. ونادرًا ما تصل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز البارزة إلى هذه المرحلة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات إيبسويتش تاون من سوق إعادة البيع. ويُعد ستاب هاب أحد أبرز المنصات للراغبين في حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر إيبسويتش تاون؟

تعتمد الأسعار الرسمية لتذاكر مباريات إيبسويتش تاون في بورتمان رود على تصنيف المباراة، والفئة العمرية التي تحدد أهلية الحصول على سعر مخفض، ومنطقة الجلوس المختارة.

وفي موسم 2026/27، جمّد النادي أسعار تذاكر المباريات، محافظًا على هيكل الأسعار الأساسي نفسه الذي اعتمده في الموسم السابق.

تُقسم المباريات إلى فئتين رئيسيتين بحسب حجم الطلب ومكانة المنافس:

الفئة أ : مباريات بارزة أمام أندية الستة الأوائل أو منافسين بارزين، مثل ديربي شرق أنجليا ومباريات أندية الستة الكبار من لندن ومانشستر.

: مباريات بارزة أمام أندية الستة الأوائل أو منافسين بارزين، مثل ديربي شرق أنجليا ومباريات أندية الستة الكبار من لندن ومانشستر. الفئة ب: مباريات اعتيادية أمام فرق متوسطة الترتيب أو من الفئات الأدنى.

عمومًا، يتراوح سعر تذكرة الدخول العام للبالغين عند شرائها مباشرة من النادي بين 27 جنيهًا إسترلينيًا و38 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر، بحسب تصنيف المباراة ضمن الفئة أ أو ب، والجلوس في المدرجات العلوية أو السفلية.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن بورتمان رود

بورتمان رود هو الملعب التاريخي لنادي إيبسويتش تاون، وأكبر ملعب كرة قدم في شرق أنجليا من حيث السعة، إذ يضم 30,311 مقعدًا. ويُعد من أكثر ملاعب كرة القدم التقليدية عراقةً في إنجلترا، وقد استخدمه إيبسويتش تاون دون انقطاع منذ عام 1884.

ابتداءً من عام 1855، استخدم نادي شرق سوفولك للكريكيت موقع بورتمان رود. وعندما وصل إيبسويتش تاون عام 1884، لعب على أرضية تتداخل مع منطقة اللعب الرئيسية للكريكيت، وكان يخليها كل صيف لاستئناف مباريات الكريكيت.

عقب تقرير تايلور، أصبح بورتمان رود في عام 1992 أول ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يضم مدرجات بمقاعد في جوانبه الأربعة. وأُعيد بناء المدرجين خلف المرميين ضمن توسعات كبيرة عند مطلع الألفية، لترتفع السعة إلى أكثر من 30,000 متفرج.

لحظات لا تُنسى في بورتمان رود

الحضور الجماهيري القياسي: إيبسويتش تاون 0-0 ليدز يونايتد (1975) : استقطبت مباراة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حشدًا قياسيًا بلغ 38,010 متفرجين. واحتشد المشجعون في كل زاوية من المدرجات القديمة لمتابعة المواجهة الشهيرة.

: استقطبت مباراة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حشدًا قياسيًا بلغ 38,010 متفرجين. واحتشد المشجعون في كل زاوية من المدرجات القديمة لمتابعة المواجهة الشهيرة. درس تكتيكي: إيبسويتش تاون 3-0 برشلونة (1977) : شهد ملعب ممتلئ بالجماهير تفوق رجال بوبي روبسون الكامل على فريق برشلونة الذي ضم اثنين من أساطير كرة القدم، يوهان كرويف ويوهان نيسكينز، بأهداف إريك جيتس وتريفور وايمارك وبرايان تالبوت.

: شهد ملعب ممتلئ بالجماهير تفوق رجال بوبي روبسون الكامل على فريق برشلونة الذي ضم اثنين من أساطير كرة القدم، يوهان كرويف ويوهان نيسكينز، بأهداف إريك جيتس وتريفور وايمارك وبرايان تالبوت. العودة بعد 22 عامًا: إيبسويتش تاون 2-0 هدرسفيلد تاون (2024): أشعل هدفا ويس بيرنز وعمري هاتشينسون فرحةً عارمة، فاندفعت الجماهير إلى أرض الملعب ودوّى هتافها بعدما حقق فريق كيران ماكينا صعودين متتاليين، وعاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عامًا.

الرقم الأوروبي الأبرز: يشتهر بورتمان رود بصعوبته على الفرق الأجنبية. ويتمتع إيبسويتش تاون بسجل استثنائي بلا هزيمة على أرضه في المسابقات الأوروبية، إذ خاض 31 مباراة هناك دون خسارة واحدة، وتغلب على أندية كبرى مثل ميلان وإنتر وريال مدريد.

نجوم موسيقى البوب: بعيدًا عن كرة القدم، استضاف بورتمان رود أيضًا حفلات موسيقية ضخمة لإلتون جون وفرقة آر. إي. إم. وفرقة ريد هوت تشيلي بيبرز وبينك. وفي صيف 2025، أحيا النجم العالمي ومشجع إيبسويتش تاون منذ الصغر وأحد مالكي حصة أقلية في النادي، إد شيران، ثلاث حفلات تاريخية متتالية على الملعب.

أرقام إيبسويتش تاون وإحصاءاته

يحتل نادي إيبسويتش تاون مكانة أسطورية فريدة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، تبرزها ألقابه الثلاثة الكبرى وسجله الأوروبي الاستثنائي على أرضه.

ورغم انتمائه إلى منطقة لا تحظى بشهرة كبيرة في كرة القدم، نجح النادي الواقع في سوفولك في التتويج في إنجلترا وأوروبا خلال فتراته الذهبية في منتصف القرن العشرين.

ألقاب النادي وأبرز إنجازاته

بطل دوري الدرجة الأولى الإنجليزي : مرة واحدة (1961-62)

: مرة واحدة (1961-62) بطل كأس الاتحاد الإنجليزي : مرة واحدة (1977-78)

: مرة واحدة (1977-78) بطل كأس الاتحاد الأوروبي: مرة واحدة (1980-81)

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: ميك ميلز (741)، جون وارك (678)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: راي كروفورد (218)، جون وارك (190)

من إيبسويتش إلى تدريب منتخب إنجلترا

يشتهر إيبسويتش بإعداد مدربين من الطراز العالمي. فقد انتقل كل من السير ألف رامسي، الذي فاز مع إيبسويتش بلقب الدوري عام 1962، والسير بوبي روبسون، الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي، مباشرة من تدريب الفريق في بورتمان رود إلى تدريب منتخب إنجلترا، وقاداه خلال أبرز فتراته في كأس العالم.

لقب «الجرارات» الشهير

رغم أن إيبسويتش كان يُلقب في الأصل بـ«البلوز»، أطلق عليه مشجعو الفرق المنافسة لقب «الجرارات» على سبيل المزاح خلال مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2000-01، نظرًا إلى الطابع الزراعي لمقاطعة سوفولك. وتبنى النادي وجماهيره اللقب بفخر.