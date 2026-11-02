كيفية الحصول على تذاكر أتالانتا لموسم 2026/27: المباريات المقبلة، وأسعار تذاكر الدوري الإيطالي، ومعلومات عن ملعب نيو بالانس أرينا والمزيد

لا يزال مشجعو أتالانتا يحتفظون بذكريات جميلة من موسم 2023/24. فإلى جانب تتويج النادي بلقب أوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما رفع كأس الدوري الأوروبي، حلّ فريق بيرجامو وصيفًا في كأس إيطاليا وأنهى الدوري الإيطالي في المركز الرابع.

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ربما توقّف تقدّم الفريق بعد رحيل مدربه جيان بييرو جاسبريني، الذي أمضى معه سنوات طويلة، لكن جماهير نيو بالانس أرينا ستتطلع إلى مستقبل إيجابي بعدما تولى ماوريتسيو ساري، الذي اشتهر بالفوز بالألقاب مع يوفنتوس وتشيلسي، قيادة الفريق.

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مباريات أتالانتا المقبلة

التاريخ والوقت (المحلي) المباراة التذاكر المكان الإثنين، 2 نوفمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: أتالانتا ضد بارما التذاكر نيو بالانس أرينا (بيرجامو) الخميس، 5 نوفمبر (6:45 مساءً) دوري المؤتمر الأوروبي: أتالانتا ضد إف سي كايرات التذاكر نيو بالانس أرينا (بيرجامو) الأحد، 8 نوفمبر (3:00 عصرًا) الدوري الإيطالي: مونزا ضد أتالانتا التذاكر ملعب بريانتيو (مونزا) الأحد، 22 نوفمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: أتالانتا ضد إنتر ميلان التذاكر نيو بالانس أرينا (بيرجامو) الخميس، 26 نوفمبر (9:00 مساءً) دوري المؤتمر الأوروبي: بوراتس بانيا لوكا ضد أتالانتا التذاكر ملعب مدينة بانيا لوكا (بانيا لوكا) الإثنين، 30 نوفمبر (6:30 مساءً) الدوري الإيطالي: ليتشي ضد أتالانتا التذاكر ملعب فيا ديل ماري (ليتشي) الأحد، 6 ديسمبر (3:00 عصرًا) الدوري الإيطالي: لاتسيو ضد أتالانتا التذاكر الملعب الأولمبي (روما) الخميس، 10 ديسمبر (7:45 مساءً) دوري المؤتمر الأوروبي: ريجا ضد أتالانتا التذاكر ملعب سكونتو (ريجا) الإثنين، 14 ديسمبر (6:30 مساءً) الدوري الإيطالي: أتالانتا ضد جنوى التذاكر نيو بالانس أرينا (بيرجامو) الخميس، 17 ديسمبر (9:00 مساءً) دوري المؤتمر الأوروبي: أتالانتا ضد ميالبي التذاكر نيو بالانس أرينا (بيرجامو) الأحد، 20 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: أتالانتا ضد نابولي التذاكر نيو بالانس أرينا (بيرجامو) الأحد، 3 يناير (3:00 عصرًا) الدوري الإيطالي: أودينيزي ضد أتالانتا التذاكر ملعب بلوإنرجي (أوديني) الأربعاء، 6 يناير (6:00 مساءً) الدوري الإيطالي: أتالانتا ضد كومو التذاكر نيو بالانس أرينا (بيرجامو) الأحد، 10 يناير (6:00 مساءً) الدوري الإيطالي: تورينو ضد أتالانتا التذاكر ملعب أولمبيكو جراندي تورينو (تورينو)

كيفية شراء تذاكر أتالانتا

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات أتالانتا عبر الإنترنت من متجر أتالانتا على فيفاتيكيت أو من صفحة تذاكر أتالانتا الرئيسية.

لا تحتاج إلى عضوية أتالانتا، المعروفة باسم بطاقة ديا، لشراء تذكرة مباراة واحدة لمعظم المباريات العادية. لكن بطاقة ديا مطلوبة للشراء عبر الإنترنت في مدرجي كورفا نورد بيزاني وكورفا سود موروسيني، أو للمباريات عالية المخاطر ومباريات الديربي. ويمكنك شراء البطاقة من صفحة بطاقة ديا الخاصة بأتالانتا.

تُطرح تذاكر المباريات العادية للبيع عادة قبل المباراة بنحو أسبوع إلى 10 أيام. ويحصل حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء بطاقة ديا أحيانًا على فترات أولوية قصيرة للمباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أو المباريات الأوروبية، قبل فتح باب البيع للجمهور.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات أتالانتا من سوق إعادة البيع. وتُعد ستاب هاب من أبرز المنصات لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر أتالانتا؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات أتالانتا في نيو بالانس أرينا عادة بين 25 و35 يورو لأرخص المدرجات خلف المرميين، وتصل إلى ما بين 150 و195 يورو أو أكثر للمقاعد المميزة على جانبي الملعب وخيارات الضيافة.

بعد أعمال تجديد واسعة اكتملت قبل موسم 2026/2027، يضم نيو بالانس أرينا، الذي أصبح حديثًا بالكامل وتبلغ سعته 23،439 متفرجًا، أربعة مدرجات رئيسية مقسّمة إلى فئات سعرية مختلفة:

فئة المقاعد اسم المدرج نطاق الأسعار الوصف المدرجات خلف المرميين (كورفا) كورفا نورد بيزاني / كورفا سود موروسيني 25 إلى 35 يورو الفئة الأقل سعرًا. موطن مجموعات الألتراس المتحمسة، وتتميز بأجواء صاخبة ومشجعين يقفون ويهتفون بقوة. المقاعد الجانبية السفلية على امتداد الملعب بارتيري ريناشيمينتو 80 إلى 85 يورو الصفوف السفلية الممتدة بمحاذاة خط التماس، والقريبة جدًا من أرض الملعب. المقاعد الجانبية في المدرج الرئيسي تريبونا ريناشيمينتو / ريناشيمينتو جي 110 إلى 130 يورو خيارات في المستوى العلوي من المدرج الرئيسي، توفر رؤية واسعة ومرتفعة لمتابعة مجريات اللعب. المقاعد المميزة في المدرج الرئيسي تريبونا أوفيست / تريبونا أونوري 110 إلى 175 يورو أو أكثر منطقة مقاعد تنفيذية مغطاة، توفر زاوية رؤية مركزية ممتازة. ضيافة كبار الشخصيات بيتش فيو 150 إلى 195 يورو أو أكثر مقاعد فاخرة مميزة بجوار أرض الملعب، تشمل الطعام والدخول إلى الصالة. قسم الجماهير الزائرة سيتوري أوسبيتي 30 إلى 35 يورو منطقة محدودة السعة خلف أحد المرميين، مخصصة حصريًا لجماهير الفريق الزائر.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي لمزيد من المعلومات، أو مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن نيو بالانس أرينا

يقع نيو بالانس أرينا في قلب مدينة بيرجامو الإيطالية، وهو الملعب العريق لنادي أتالانتا المنافس في الدوري الإيطالي، والمعروف بشغف جماهيره الكبير. ويُعرف رسميًا في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باسم ملعب بيرجامو، ويُحتفى به في أنحاء أوروبا بوصفه نموذجًا بارزًا لتحديث الملاعب.

افتُتح الملعب في الأصل عام 1928، وشُيّد على أرض مضمار سابق لسباقات الخيل، وأُطلق عليه اسم ملعب ماريو برومانا. وعلى مدى ما يقارب قرنًا من وجوده، تغيّر اسمه مرات عدة، قبل أن يُعرف باسم نيو بالانس أرينا في أغسطس 2025، بعد إبرام شراكة تقنية كبرى.

بعد شراء الملعب في عام 2017، نفّذ أتالانتا مشروع إعادة بناء مرحليًا بقيمة تجاوزت 100 مليون يورو بين عامي 2019 و2024. وهدم المدرجات القديمة المتداعية خلف المرميين، وأزال مضمار الجري، وبنى مدرجات شديدة الانحدار ومكتظة بالمقاعد بجوار أرض الملعب مباشرة.

لحظات لا تُنسى في نيو بالانس أرينا

أعلى حضور جماهيري (1984) : رغم أن سعة الملعب الحديثة، بمقاعد مخصصة لجميع المتفرجين، تبلغ 23،439 متفرجًا، فقد سجّل أعلى حضور جماهيري في تاريخه عام 1984، عندما احتشد 43،000 متفرج في مدرجاته المكشوفة القديمة.

: رغم أن سعة الملعب الحديثة، بمقاعد مخصصة لجميع المتفرجين، تبلغ 23،439 متفرجًا، فقد سجّل أعلى حضور جماهيري في تاريخه عام 1984، عندما احتشد 43،000 متفرج في مدرجاته المكشوفة القديمة. العودة الأوروبية في العصر الحديث (2020) : بعد سنوات اضطر فيها أتالانتا إلى خوض مبارياته الأوروبية «البيتية» على ملعب سان سيرو في ميلانو، لأن ملعبه لم يستوفِ معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أتاحت أعمال التحديث الواسعة أخيرًا إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا في بيرجامو خلال موسم 2020-21.

: بعد سنوات اضطر فيها أتالانتا إلى خوض مبارياته الأوروبية «البيتية» على ملعب سان سيرو في ميلانو، لأن ملعبه لم يستوفِ معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أتاحت أعمال التحديث الواسعة أخيرًا إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا في بيرجامو خلال موسم 2020-21. حصن منتخب إيطاليا: استضاف الملعب منتخب إيطاليا. ومن مبارياته الدولية التي لا تُنسى فوز مثير على إستونيا بنتيجة 5-0، وتعادل متكافئ بنتيجة 1-1 مع هولندا في دوري الأمم الأوروبية.

تكريم مؤثر خلف المرميين: يرتبط المدرجان الصاخبان خلف المرميين ارتباطًا وثيقًا بتاريخ النادي العاطفي. ويحمل المدرج الشمالي، كورفا نورد بيزاني، اسم فيديريكو بيزاني، مهاجم أتالانتا الذي توفي إثر حادث سيارة عام 1997. أما المدرج الجنوبي، كورفا سود موروسيني، فيحمل اسم بييرماريو موروسيني، خريج أكاديمية الناشئين المحبوب الذي تعرض لتوقف قلب مميت على أرض الملعب عام 2012.

أرقام أتالانتا وإحصاءاته

أتالانتا بي سي، واسمه الكامل أتالانتا بيرجاماسكا كالتشيو، نادٍ إيطالي محترف لكرة القدم مقره بيرجامو في لومبارديا. ويشتهر بلقب «لا ديا» (الإلهة)، ويحظى بتقدير واسع لأكاديمية الناشئين العالمية التي يمتلكها، ولقدرته المميزة على أن يكون أحد أكثر الأندية الأوروبية استدامةً ماليةً وذكاءً في استقطاب اللاعبين.

أبرز ألقاب النادي وإنجازاته

الدوري الأوروبي : لقب واحد (2023-24)

: لقب واحد (2023-24) كأس إيطاليا: لقب واحد (1962-63)

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: مارتن دي رون (445)، جيانباولو بيليني (435)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: كريستيانو دوني (112)، دوفان زاباتا (82)

النادي الإقليمي الأبرز

يحمل أتالانتا رقمًا قياسيًا فريدًا، إذ خاض أكبر عدد من المواسم في الدوري الإيطالي (65) بين الأندية الإيطالية التي لا يقع مقرها في عاصمة إقليمية ولم تفز قط بلقب الدوري الإيطالي.

أداء استثنائي في نهائي الدوري الأوروبي

في عام 2024، قدّم أتالانتا أحد أعظم العروض في نهائي أوروبي خلال العصر الحديث، عندما أنهى سلسلة باير ليفركوزن الشهيرة التي امتدت إلى 51 مباراة دون هزيمة. وسجّل أديمولا لوكمان ثلاثية مذهلة، ليصبح سادس لاعب فقط يحقق ذلك في نهائي بطولة أوروبية للأندية.

قصة نجاح مالية استثنائية

يحظى أتالانتا بإشادة كبيرة بوصفه نموذجًا للاستدامة المالية. وبفضل شبكة استقطاب نخبوية وأكاديمية زينجونيا الشهيرة للناشئين، التي كثيرًا ما تُصنّف الأفضل في إيطاليا، حقق النادي أرباحًا تقارب 250 مليون يورو من بيع اللاعبين على مدى 5 سنوات، مع مواصلة تحسين مراكزه في الدوري.