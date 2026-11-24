تتواصل اللحظات الرياضية التي لا تُنسى في لندن خلال نوفمبر، ومن بينها الختام المثير للنسخة الافتتاحية من نهائيات بطولة أمم الرجبي العالمية.

أما عشاق كرة القدم، فسيكونون على موعد مع مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مجموعة من المواجهات اللافتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، منها مباراة آرسنال ومانشستر سيتي.

ومع حلول الخريف على العاصمة، سيتوافد رياضيون من الطراز العالمي من مختلف أنحاء العالم إلى ملاعب المدينة الشهيرة، ويمكنك مشاهدتهم مباشرة بحجز تذاكر المباريات اليوم.

سواء كنت تزور لندن في نوفمبر لقضاء عطلة أو في رحلة عمل وترغب في متابعة منافسات رياضية رفيعة المستوى، أو كنت من سكان المدينة وتبحث عن تذاكر في اللحظة الأخيرة، يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

2. مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لندن (ملاعب مختلفة): 29 نوفمبر

تنتظر العاصمة بعض المواجهات البارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عطلة نهاية الأسبوع، منها اللقاء المرتقب بين آرسنال ومانشستر سيتي.

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأحد، 29 نوفمبر (14:05) كريستال بالاس ضد هال سيتي التذاكر سيلهرست بارك الأحد، 29 نوفمبر (14:05) فولهام ضد بورنموث التذاكر كرافن كوتيدج الأحد، 29 نوفمبر (16:30) آرسنال ضد مانشستر سيتي التذاكر ملعب الإمارات

ما فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الموجودة في لندن؟

نادي آرسنال: ملعب الإمارات (هولواي، شمال لندن)

نادي برينتفورد: ملعب جي تك كوميونيتي (برينتفورد، غرب لندن)

نادي تشيلسي: ستامفورد بريدج (فولهام، غرب لندن)

نادي كريستال بالاس: سيلهرست بارك (سيلهرست، جنوب لندن)

نادي فولهام: كرافن كوتيدج (فولهام، غرب لندن)

نادي توتنهام هوتسبير: ملعب توتنهام هوتسبير (توتنهام، شمال لندن)

كيفية شراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوافر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية والاشتراكات الموسمية إلى باقات الضيافة الإضافية، وذلك عبر بوابات التذاكر الرسمية للأندية.

عادةً ما توزع أندية الدرجة الأولى في إنجلترا التذاكر على ثلاث مراحل:

أولاً على حاملي الاشتراكات الموسمية

ثم على من سبق لهم حضور مباريات على أرض الفريق، بحسب ترتيبهم في نقاط الولاء

وأخيراً على الجمهور خلال فترة البيع العام

إذا لم تتمكن من الحصول على مقاعد عبر القنوات الرسمية للأندية، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظة الأخيرة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على منصات إعادة البيع الموثوقة، مثل LiveFootballTickets.

3. آرسنال ضد بوروسيا دورتموند، ملعب الإمارات: 24 نوفمبر

تقام مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند على ملعب الإمارات في لندن يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، ومن المقرر أن تبدأ الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

كيفية شراء تذاكر مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

نظراً إلى الطلب غير المسبوق واعتماد الدخول الرقمي بالكامل عبر بوابات ملعب الإمارات، يوزع آرسنال التذاكر وفق نظام محدد:

حاملو الاشتراكات الموسمية: لهم مقاعد مضمونة في جميع المباريات الـ19 على أرض الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز والمباريات الأربع على أرضه في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. ويمكن إعادة عرض التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي.

لهم مقاعد مضمونة في جميع المباريات الـ19 على أرض الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز والمباريات الأربع على أرضه في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. ويمكن إعادة عرض التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي. قرعات عضوية ريد: حلّت القرعات العشوائية للأعضاء المشتركين في عضوية ريد محل طوابير الحجز الإلكتروني التقليدية القائمة على أسبقية الوصول. ويجب على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة تسبق كل مباراة بأسابيع.

حلّت القرعات العشوائية للأعضاء المشتركين في عضوية ريد محل طوابير الحجز الإلكتروني التقليدية القائمة على أسبقية الوصول. ويجب على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة تسبق كل مباراة بأسابيع. منصة تبادل التذاكر الرسمية: إذا نفدت تذاكر مباراة ما، يمكن للأعضاء الرسميين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء تذاكر معادة بسعرها الأصلي مباشرة من حاملي الاشتراكات الموسمية عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر.

إذا نفدت تذاكر مباراة ما، يمكن للأعضاء الرسميين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء تذاكر معادة بسعرها الأصلي مباشرة من حاملي الاشتراكات الموسمية عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر. باقات الضيافة: تتوافر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي والوجبات الفاخرة والدخول إلى المقصورات الخاصة، مباشرة عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

تتوافر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي والوجبات الفاخرة والدخول إلى المقصورات الخاصة، مباشرة عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. منصات التذاكر الثانوية: في المباريات التي نفدت تذاكرها، أو للحصول على تذكرة في يوم المباراة، يمكن للمشجعين البحث عبر منصات بيع التذاكر الثانوية الموثوقة، مثل LiveFootballTickets.

كم تبلغ أسعار تذاكر آرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

يصنف آرسنال مبارياته على أرضه في ملعب الإمارات ضمن ثلاث فئات (الفئات A وB وC)، وتحدد هذه الفئات السعر الأصلي للتذكرة:

مباريات الفئة A: أسعار مرتفعة لمواجهة أبرز المنافسين ومباريات الديربي (مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي). وتتراوح الأسعار عموماً بين 65 و120 جنيهاً إسترلينياً فأكثر .

أسعار مرتفعة لمواجهة أبرز المنافسين ومباريات الديربي (مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي). وتتراوح الأسعار عموماً بين . مباريات الفئة B: مواجهات منافسين من المستوى المتوسط (مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون). وتتراوح الأسعار عادةً بين 45 و75 جنيهاً إسترلينياً .

مواجهات منافسين من المستوى المتوسط (مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون). وتتراوح الأسعار عادةً بين . مباريات الفئة C: مواجهات فرق يقل الطلب على تذاكرها (مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي). وتتراوح الأسعار الأصلية بدءاً من 35 إلى 55 جنيهاً إسترلينياً .

مواجهات فرق يقل الطلب على تذاكرها (مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي). وتتراوح الأسعار الأصلية بدءاً من . الأسعار المخفضة: تتوافر أسعار مخفضة ضمن فئات محددة لأعضاء جونيور جانرز (دون 18 عاماً)، والأعضاء الشباب (من 18 إلى 24 عاماً)، والمشجعين الأكبر سناً (فوق 66 عاماً).

تتوافر أسعار مخفضة ضمن فئات محددة لأعضاء جونيور جانرز (دون 18 عاماً)، والأعضاء الشباب (من 18 إلى 24 عاماً)، والمشجعين الأكبر سناً (فوق 66 عاماً). شرط العضوية الرسمية: للمشاركة في قرعات التذاكر أو شرائها بسعرها الأصلي عبر القنوات الرسمية، يجب أن يكون لدى المشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي.

4. عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة أمم الرجبي العالمية، لندن (ملعب أليانز): من 27 إلى 29 نوفمبر

تُعد عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة أمم الرجبي في ملعب أليانز بتويكنهام (من 27 إلى 29 نوفمبر) بلا شك إحدى أبرز الفعاليات الرياضية التي تستضيفها لندن هذا الخريف.

انطلقت هذه البطولة الجديدة، التي تقام كل عامين وتجمع القوى الكبرى في الرجبي من نصفي الكرة الشمالي والجنوبي لتتويج بطل عالمي، في يوليو وتُختتم في لندن. وستشارك الدول الـ12 المتنافسة جميعها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

التاريخ (والتوقيت المحلي) الترتيب والمباراة التذاكر الجمعة، 27 نوفمبر (16:40) المركز الـ11: فيجي ضد إيطاليا التذاكر الجمعة، 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: أيرلندا ضد أستراليا التذاكر السبت، 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: ويلز ضد اليابان التذاكر السبت، 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر الأحد، 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: اسكتلندا ضد الأرجنتين التذاكر الأحد، 29 نوفمبر (16:40) النهائي: جنوب إفريقيا ضد فرنسا التذاكر

كيفية شراء تذاكر بطولة أمم الرجبي العالمية في لندن

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة أمم الرجبي العالمية 2026 عبر منصات البطولة المركزية أو اتحاد الرجبي المستضيف للمباراة، مثل اتحاد إنجلترا، بحسب المواجهة.

عطلة نهاية أسبوع النهائيات (من 27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات الست الختامية المقامة في ملعب أليانز (تويكنهام) مركزياً عبر الموقع الرسمي لبطولة أمم الرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

: تُدار تذاكر المباريات الست الختامية المقامة في ملعب أليانز (تويكنهام) مركزياً عبر الموقع الرسمي لبطولة أمم الرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر. مباريات المجموعات (يوليو ونوفمبر): توزع الدول المستضيفة تذاكر مباريات مرحلة المجموعات مباشرةً. ويمكنك الحصول عليها عبر البوابات الرسمية لاتحادات الرجبي التابعة لها.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة أمم الرجبي العالمية في لندن؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لبطولة أمم الرجبي العالمية 2026 اختلافاً كبيراً بحسب شراء تذاكر ليوم واحد أو باقات لعدة أيام خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» في ملعب أليانز (تويكنهام) بلندن.

بالنسبة إلى أيام المباريات التي تضم مواجهتين خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات»، تتوزع الأسعار الرسمية على النحو التالي: