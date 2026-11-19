يبدو أن نوفمبر 2026 سيكون شهرًا حافلًا بلحظات رياضية لا تُنسى في لندن، تتصدرها النهاية المثيرة للنسخة الأولى من نهائيات بطولة الأمم العالمية للرجبي.

ولعشاق كرة القدم، هناك مواجهة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مجموعة من المباريات اللافتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها آرسنال ومانشستر سيتي.

ومع حلول الخريف في العاصمة، سيتوافد رياضيون عالميون من أنحاء العالم إلى منشآتها الشهيرة، ويمكنك مشاهدتهم مباشرة بحجز تذاكر المباريات اليوم.

سواء كنت تزور لندن لقضاء عطلة أو في رحلة عمل خلال نوفمبر وترغب في متابعة رياضة من أعلى مستوى، أو كنت من عشاق الرياضة المقيمين فيها وتبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يقدم لك GOAL كل المعلومات التي تحتاج إليها، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

2. مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في لندن (ملاعب متعددة)، من 21 إلى 29 نوفمبر

مع انتهاء فترة التوقف الدولي، تترقب العاصمة مباريات بارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها المواجهة الكبيرة بين آرسنال ومانشستر سيتي.

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب السبت 21 نوفمبر (15:00) تشيلسي ضد ليدز يونايتد التذاكر ستامفورد بريدج السبت 21 نوفمبر (15:00) توتنهام هوتسبير ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير الإثنين 23 نوفمبر (20:00) برينتفورد ضد إيفرتون التذاكر ملعب جي تيك كوميونيتي الأحد 29 نوفمبر (14:05) كريستال بالاس ضد هال سيتي التذاكر سيلهرست بارك الأحد 29 نوفمبر (14:05) فولهام ضد بورنموث التذاكر كرافن كوتيج الأحد 29 نوفمبر (16:30) آرسنال ضد مانشستر سيتي التذاكر ملعب الإمارات

ما فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الموجودة في لندن؟

نادي آرسنال، ملعب الإمارات (هولواي، شمال لندن)

نادي برينتفورد، ملعب جي تيك كوميونيتي (برينتفورد، غرب لندن)

نادي تشيلسي، ستامفورد بريدج (فولهام، غرب لندن)

نادي كريستال بالاس، سيلهرست بارك (سيلهرست، جنوب لندن)

نادي فولهام، كرافن كوتيج (فولهام، غرب لندن)

نادي توتنهام هوتسبير، ملعب توتنهام هوتسبير (توتنهام، شمال لندن)

كيف تشتري تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر خيارات متعددة لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية، عبر بوابات التذاكر الرسمية للأندية.

عادةً ما تخصص أندية الدرجة الأولى في كرة القدم البريطانية التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا، لحاملي التذاكر الموسمية

ثم لمن سبق لهم حضور المباريات على أرض الفريق، وفق ترتيبهم بنقاط الولاء

وأخيرًا، للجمهور خلال فترة البيع العام

إذا لم تتمكن من حجز مقاعد عبر القنوات الرسمية للنادي، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على منصات إعادة البيع الموثوقة، مثل LiveFootballTickets.

3. آرسنال ضد بوروسيا دورتموند، ملعب الإمارات، 24 نوفمبر

تقام مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند على ملعب الإمارات في لندن يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، ومن المقرر أن تبدأ الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

كيف تشتري تذاكر مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟

نظرًا للطلب غير المسبوق واعتماد الدخول الرقمي بالكامل عبر بوابات ملعب الإمارات، يخصص آرسنال التذاكر وفق نظام منظم:

حاملو التذاكر الموسمية: تُضمن لهم مقاعد في جميع مباريات الفريق الـ19 على أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز ومبارياته الأربع على أرضه في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. ويمكن إعادة عرض التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي.

تُضمن لهم مقاعد في جميع مباريات الفريق الـ19 على أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز ومبارياته الأربع على أرضه في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. ويمكن إعادة عرض التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي. قرعة العضوية الحمراء: حلّت القرعة العشوائية للأعضاء أصحاب العضوية الحمراء المدفوعة محل طوابير الشراء الإلكترونية التقليدية القائمة على أسبقية الحضور. ويجب على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة قبل كل مباراة بأسابيع.

حلّت القرعة العشوائية للأعضاء أصحاب العضوية الحمراء المدفوعة محل طوابير الشراء الإلكترونية التقليدية القائمة على أسبقية الحضور. ويجب على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة قبل كل مباراة بأسابيع. منصة تبادل التذاكر الرسمية: إذا نفدت تذاكر مباراة، يمكن للأعضاء الرسميين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بسعرها الأصلي مباشرةً من حاملي التذاكر الموسمية عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر.

إذا نفدت تذاكر مباراة، يمكن للأعضاء الرسميين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بسعرها الأصلي مباشرةً من حاملي التذاكر الموسمية عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر. باقات الضيافة: تتوفر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي ووجبات راقية ودخول المقصورات التنفيذية، مباشرةً عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

تتوفر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي ووجبات راقية ودخول المقصورات التنفيذية، مباشرةً عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. منصات إعادة بيع التذاكر: في المباريات التي نفدت تذاكرها أو للحصول على تذاكر يوم المباراة في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين شراء التذاكر عبر منصات إعادة البيع الموثوقة مثل LiveFootballTickets.

كم تبلغ أسعار تذاكر آرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

يصنف آرسنال مبارياته على أرضه بملعب الإمارات ضمن ثلاث فئات (الفئة A والفئة B والفئة C)، وهي التي تحدد أسعار التذاكر الأصلية:

مباريات الفئة A: أسعار مرتفعة لمواجهة أقوى المنافسين ومباريات الديربي (مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي). وتتراوح الأسعار عمومًا من £65 إلى £120 أو أكثر .

أسعار مرتفعة لمواجهة أقوى المنافسين ومباريات الديربي (مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي). وتتراوح الأسعار عمومًا من . مباريات الفئة B: لمواجهة منافسين من المستوى المتوسط (مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون). وتتراوح الأسعار عادةً من £45 إلى £75 .

لمواجهة منافسين من المستوى المتوسط (مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون). وتتراوح الأسعار عادةً من . مباريات الفئة C: لمواجهة منافسين يقل الطلب على تذاكر مبارياتهم (مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي). وتتراوح الأسعار الأصلية ابتداءً من £35 إلى £55 .

لمواجهة منافسين يقل الطلب على تذاكر مبارياتهم (مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي). وتتراوح الأسعار الأصلية ابتداءً من . الأسعار المخفضة: تتوفر أسعار مخفضة ضمن فئات محددة لأعضاء جونيور جانرز (دون 18 عامًا)، والأعضاء الشباب (من 18 إلى 24 عامًا)، والمشجعين الأكبر سنًا (فوق 66 عامًا).

تتوفر أسعار مخفضة ضمن فئات محددة لأعضاء جونيور جانرز (دون 18 عامًا)، والأعضاء الشباب (من 18 إلى 24 عامًا)، والمشجعين الأكبر سنًا (فوق 66 عامًا). شرط العضوية الرسمية: للمشاركة في القرعة أو شراء التذاكر بأسعارها الأصلية عبر القنوات الرسمية، يجب أن يمتلك المشجعون عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي.

4. بطولة الأمم العالمية للرجبي في لندن، ملعب أليانز، من 14 إلى 29 نوفمبر

لا شك أن عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة الأمم، من 27 إلى 29 نوفمبر، من أبرز الفعاليات الرياضية المقامة في لندن هذا الخريف.

انطلقت هذه البطولة الجديدة، التي تقام كل عامين وتجمع أقوى منتخبات الرجبي في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي لتتويج بطل عالمي، في يوليو وتُختتم في لندن.

وإلى جانب استضافة جميع مباريات عطلة نهاية أسبوع النهائيات، يحتضن ملعب أليانز في تويكنهام آخر ثلاث مباريات لإنجلترا في دور المجموعات، ضد أستراليا (8 نوفمبر) واليابان (14 نوفمبر) ونيوزيلندا (21 نوفمبر).

ورغم أن مواجهات عطلة نهاية أسبوع النهائيات لن تتحدد حتى اكتمال دور المجموعات، فإن مشاركة جميع الدول الـ12 المتنافسة مضمونة خلال الأيام الثلاثة الختامية.

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة السادسة: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الـ11: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر

كيف تشتري تذاكر بطولة الأمم العالمية للرجبي في لندن؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة الأمم العالمية للرجبي 2026 عبر منصات البطولة المركزية أو الاتحاد المحلي المستضيف، مثل اتحاد إنجلترا، بحسب المباراة.

عطلة نهاية أسبوع النهائيات (من 27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست المقامة على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

: تُدار تذاكر المباريات النهائية الست المقامة على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر. مباريات دور المجموعات (يوليو ونوفمبر): توزع الدول المستضيفة تذاكر مباريات دور المجموعات الفردية مباشرةً. ويمكنك الحصول عليها عبر البوابات الرسمية لاتحاداتها.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة الأمم العالمية للرجبي في لندن؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لبطولة الأمم العالمية للرجبي 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب شراء تذاكر ليوم واحد أو باقات متعددة الأيام لعطلة نهاية أسبوع النهائيات على ملعب أليانز (تويكنهام) في لندن.

بالنسبة إلى أيام المباريات الفردية التي تضم مباراتين خلال عطلة نهاية أسبوع النهائيات، تُقسم الأسعار الرسمية على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم من £20 إلى £125

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم من £20 إلى £125 مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم من £40 إلى £180

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم من £40 إلى £180 مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم من £125 إلى £280

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم من £125 إلى £280 باقات التذاكر متعددة الأيام (ليومين أو 3 أيام): توفر خصومات متدرجة من 10% إلى 15%. فعلى سبيل المثال، تتراوح أسعار تذكرة البالغين لثلاثة أيام من £242 إلى £514.

مباريات دور المجموعات في نوفمبر

تأتي أسعار التذاكر العادية للبالغين في مباريات دور المجموعات الفردية المقامة في لندن على النحو التالي:

إنجلترا