لم تكن المواجهة بين سبورتينغ لشبونة وآرسنال مساء الثلاثاء مثيرة حقًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. فقد أظهر الفريقان أن الأمور الدفاعية لديهما منظمة على نحو ممتاز. ومع ذلك، نجح مدافع سبورتينغ عثمان ديوماندي بتمريرة مذهلة في إشعال حماس الجماهير.

من المعروف على نطاق واسع أن دفاع آرسنال غالبًا ما يكون منظمًا جيدًا ومن الصعب اختراقه. فـالمدفعجية هم أقل فريق استقبل أهدافًا في الدوري، وفي دوري أبطال أوروبا أيضًا لم تستقبل كتيبة ميكل أرتيتا سوى خمسة أهداف.

ومع ذلك، تمكن ديوماندي، الدولي الإيفواري، من مفاجأة دفاع لندن بالكامل بعد دقائق قليلة فقط. فقد نجح قلب الدفاع، ومن وضع بدا مستحيلاً، في صناعة فرصة كبيرة.

تسلم الإيفواري الكرة قرب دائرة منتصف الملعب، ورأى الظهير الأيسر ماكسي أراوخو يقوم بانطلاقة جيدة في العمق. وبـ«تريفيلا» — تمريرة بوجه القدم الخارجي وهي الحركة المميزة لريكاردو كواريسما — وضع المدافع الأوروغوياني في مواجهة مباشرة مع ديفيد رايا، مفاجئًا الظهير الأيمن بن وايت تمامًا.

ثم انفرد أراوخو بحارس المرمى الإسباني وسدد الكرة بشكل ممتاز. لكن رايا، كما يحدث كثيرًا هذا الموسم، تميز مرة أخرى عندما لمس الكرة بأطراف أصابعه بالكاد ليحولها إلى العارضة. وهكذا تحولت تمريرة الإيفواري المذهلة إلى واحدة كانت تستحق نهاية أفضل.

للأسف لم تكن هذه التمريرة الرائعة مؤشّرًا لما تبقى من المباراة، التي طغى عليها الدفاع الجيد والمنظم، ولذلك نادرًا ما تم خلق فرص كبيرة.

لفترة طويلة بدا أن المباراة ستنتهي بتعادل باهت دون أهداف، حتى نجح البديل كاي هافيرتز في الدقائق الأخيرة في تحويل تمريرة جميلة من بديل آخر، غابرييل مارتينيلي، إلى هدف: 0-1.