PSV يتوج رسمياً بطلاً للبلاد: فريق أيندهوفن يتصدر الدوري الهولندي للمرة السابعة والعشرين

توج فريق PSV رسمياً بطلاً للهولندا بعد ظهر يوم الأحد. وبسبب خسارة فينورد لنقاط، توج فريق أيندهوفن، دون أن يخوض أي مباراة يوم الأحد، بلقب أفضل فريق في هولندا للمرة السابعة والعشرين.

وكان PSV قد حصد النقاط الثلاث بالفعل يوم السبت في مباراة مثيرة مع FC Utrecht. وبفضل الفوز 4-3 في ملعبه Philips Stadion، أصبح فريق بيتر بوس بطل الدوري بشكل غير رسمي، ولكن ليس رسميًا بعد.

فقد كان على فينورد، صاحب المركز الثاني، أن يواجه يوم الأحد فريق فولندام. وفي حال لم يفز فينورد في تلك المباراة، لكان بي إس في قد توج رسمياً بطلاً للبلاد - وهو أمر كان متوقعاً منذ أسابيع.

خيب فريق روبن فان بيرسي الآمال بشكل كبير في فولندام ولم يتجاوز التعادل الباهت أمام الفريق المتواضع. لم يكن الفارق بين فينورد وبي إس في قابلاً للتعويض في الواقع، ولكن بعد هذا التعادل أصبح الأمر مستحيلاً حتى على الورق.

سرعان ما اتضح الفارق في المستوى بين PSV وبقية فرق دوري VriendenLoterij Eredivisie. بعد الجولة 12، تصدر فريق أيندهوفن الترتيب ولم يتخلى عن هذا المركز منذ ذلك الحين.

وبذلك أصبح بي إس في أسرع بطل في تاريخ الدوري الهولندي. وبذلك حطم الفريق الرقم القياسي الذي سجل في عام 1978.

لكن الصراع على المركز الثاني أكثر إثارة. يحتل فينورد حالياً هذا المركز المرموق برصيد 54 نقطة، لكن نيك يتبعه بفارق نقطة واحدة، وتوينتي بفارق أربع نقاط. الفارق مع أياكس هو ست نقاط، بعد أن خسر فريق أوسكار غارسيا يوم السبت أمام منافسه المباشر توينتي. وبذلك يبدو أن فريق أمستردام قد خرج من السباق مؤقتاً.