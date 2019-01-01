برو كلوب فيفا 20: خمسة تغييرات نريد أن نراها في النسخة الجديدة
مع اقتراب صدور النسخة الجديدة من لعبة فيفا، تلقينا بعض المعلومات عن التعديلات التي ستطرأ عليها ولكن هناك المزيد الذي سيتم الكشف عنه في المستقبل، حيث وضعت شركة EA خطة من أجل الإفصاح عن عنها هذا العام، ويعتبر أخر التحديثات خاص بواحد من أكثر الأوضاع المحبوبة في اللعبة وهو Pro Clubs.
سيحظى Ultimate Team بأكبر قدر من الاهتمام، ولكن من الآمن القول بأن Pro Clubs يستحق نظرة إليه أيضاً، خاصةً وأن التغييرات في نسخة فيفا 19 كانت ضئيلة للغاية، حيث يعتبر هذا الوضع من أفضل التجارب التي تقدمها لعبة فيفا، لذلك فأن التعديلات الجديدة مثيرة للغاية.
لمساعدتك على الانتظار، إليك خمس تغييرات يتمنى موقع جول رؤيتها في النسخة الجديدة من اللعبة.
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1- المزيد من خيارات التخصيص
دعونا نبدأ بواحد من الأكثر الأمور المطلوب تغييرها في اللعبة وهي إتاحة المزيد من خيارات التخصص، في حين أن هناك خيارات واضحة مثل قصات الشعر، أحذية كرة القدم، الوشم وغيرها، بعد كأس العالم الرائع هذا الصيف، من المؤكد أنه يجب أن يكون هناك خيار للإبداع وتكوين بعض اللاعبات، لقد رأينا ذلك بالفعل في اللعبة الأساسية ووضع فولتا.
لكن لماذا نتوقف عند تخصيص اللاعب؟ لا يلزم أن تكون هناك مشكلات متعلقة بالترخيص في Pro Clubs، لذا لماذا لا يٌسمح لمستخدمي اللعبة بإنشاء الشارة أو القمصان الخاصة بهم؟ وكذلك اختيار الأسماء الخاصة بهم، ربما حينها لن يغضبوا من زملائهم بالفريق والذي يتحكم فيهم الكمبيوتر.
2- فولتا
يعتبر وضع فولتا هو أكبر إضافة للعبة فيفا 20 لأنه ساعد على تذكير الناس بسلسلة Fifa Street الشهيرة، وكان أكثر طلب بعد الإعلان من قبل شركة EA هو نسخة Pro Clubs لهذا الوضع.
سيكون مشاركة وضع كرة قدم الشوارع أونلاين مع بعض الأصدقاء أمراً مثيراً للإعجاب، ليس فقط من أجل إرضاء مراوغته داخل اللعبة ولكن للعثور على عدد كاف من الأشخاص لفريق كامل من ثلاثة أو خمسة رجال، وهو أسهل كثيراً من البحث عن فريق كامل حقيقي يتكون من 11 لاعب.
بالإضافة إلى ذلك، تمنحك فولتا خيار إنشاء Pro، إذاً فلماذا لا تلعب مع أصدقائك؟، لمواجهة فرق من جميع الأنماط المختلفة التي من شأنها أن تجعل لتجربة Pro Clubs منعشة للغاية، وكأنها مباراة في الجنة.
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3- المكافأت/الحوافز/العملة
من شأن إنشاء نظام العملة أو المكافأت لوضع Pro Clubs أن يوفر المزيد من القدرة على إعادة تشغيل الوضع، يمكن لمستخدمي اللعبة استغلال هذه العملات لفتح تسريحات الشعر الجديدة، أزياء جديدة أو في تحسين السلوك لك أو لزملائك.
هذا ما سيمنح بعض الكؤوس والبطولات العشوائية التي يمكنك أن تلعبها قيمة أكبر، يعطي اللاعبين إصدار محدود، ومن المتوقع أن يساعد نظام المكافأت على خلق المزيد من الأسباب للعب والتي بالتأكيد ستضاعف من عدد المستخدمين المواظبين على اللعبة.
من الواضح أن شركة EA Sports تدرك كيفية استخدام أهدافها ومكافأتها من أجل لإرجاع اللاعبين مراراً وتكراراً في Ultimate Team، فلماذا لا تُنسخ مثل هذه التجربة إلى Pro Clubs.
4- منطقة التدريب للعب حولها مع الأصدقاء
تعتبر Pro Clubs تنافسية بكل تأكيد، ولكن الجمال الحقيقي لهذا الوضع يتمثل في أن تتمكن من المزاح مع بعض أصدقائك.
أثناء انتظار الجميع حتى يكون جاهزاً أو لإيجاد مباراة، سيكون هناك القليل من الوقت الضائع، وبما أن أرض التدريب مفتوحة لك ولزملائك سيمكنك العبث معهم قليلاً، في إضافة رائعة للعبة.
هل يمكنك أن تتخيل وجود صديق واحد كحارس مرمى، بينما يلعب الأخرون لعبة افتراضية من الضربات الرأسية وتسديد الكرات الطائرة؟، وبشكل أكثر واقعية، تخيل القيام بعرقلة أصدقائك أثناء محاولاتهم للتدريب على تسديد الكرة.
نظراً لوجود العديد من الملاعب في فيفا 20 مخصصة لوضع فولتا، لم تكن فرصة إنشاء ملعب افتراضي لمحبي Pro Club كبيرة أبداً.
5- معارك الفريق
أخيراً ستكون هناك إضافة مرحب بها من قبل FIFA Ulitimate Team وهي نسخة Pro Clubs من معارك التشكيل.
في حين أن اللعب ضد الذكاء الاصطناعي لا يبدو مثيراً للاهتمام لهذه الدرجة، ولكنه قد يكون استراحة رائعة من اللعب عبر الإنترنت، تخيل وجود عدد من أصدقائك يلعب ضد برشلونة أو ضد فريق ملئ بالأيقونات؟
اضف إلى ذلك احتمال إنك إذا تغلبت على هذا الفريق في مواجهة بعض الصعوبات واستكملت التحديات، فيكمنك عندئذ مواجهة هؤلاء اللاعبين أو على الأقل إحصائياتهم لاستخدامها كواحد من زملائك في فريق الذكاء الاصطناعي، مثل قدرة FIFA Street على تجنيد اللاعين كلما تقدمت فيها.