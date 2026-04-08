قُدِّم يوهان بلات بعد ظهر الأربعاء بوصفه المدرب الرئيسي الجديد لنادي إس سي كامبور. وبذلك يؤكد النادي من ليوفاردن الأنباء السابقة حول الخليفة المحتمل لهينك دي يونغ.

وقّع المدرب البالغ من العمر 39 عامًا عقدًا لمدة عامين، مع خيار التمديد لموسم إضافي، اعتبارًا من موسم 2026/27، عندما يعود كامبور إلى دوري فيريندن لوتيراي إيريديفيزي.

يتطلع المدير الفني لارس لامبوي إلى تعاون ناجح مع المدرب. وقال: «بداية حقبة جديدة. منصب المدرب الرئيسي ربما يكون أهم منصب داخل النادي، ويجب أن تكون دائمًا مستعدًا له».

ويتحمس بلات كثيرًا للتحدي الجديد. وقال: «أنا سعيد وفخور للغاية بأن أعمل لهذا النادي. إس سي كامبور نادٍ شعبي حقيقي يملك جماهير متحمسة وملعبًا رائعًا». ولا يستطيع المدرب الانتظار لاتخاذ الخطوة التالية في الإريديفيزي.

كلاعب، مثّل بلات أندية إف سي فولندام، إف سي زفوله، إف سي دوردريخت، إف سي أوس، تلستار، هانزا روستوك ورودا جي سي. وفي سي دي كاستيون كان بلات أولًا مساعدًا ثم خليفةً لديك شرودر، الذي يحقق الآن نجاحًا مع إن إي سي نايميخن.

وكمدرب رئيسي، قاد ابن فولندام المجموعة في في في كاتفايك، يونغ إف سي فولندام وكاستيون. ومنذ سبتمبر 2025 ظل بلات بلا عمل في كرة القدم الاحترافية.

يقع كامبور تحت قيادة دي يونغ حاليًا في المركز الثاني في دوري «كيuken Kampioen Divisie»، وقد ضمن بالفعل الصعود. ويشعر المدرب المخضرم بأن الصيف المقبل هو الوقت المناسب للتراجع خطوة إلى الوراء، وسيصبح اليد اليمنى لبلات.