NXGN 2020 | رودريجيو وأوبيردورف الأفضل بين نجوم شباب العالم

تعرف على اختيارات جول.كوم لقائمة أفضل لاعب ولاعبة شباب في العالم NxGn 2020.

حصل جناح ريال مدريد رودريجيو ومعه لاعبة وسط فريق إسن لينا أوبيردورف على جائزة جول.كوم السنوية "NxGn" كونهما أفضل لاعب ولاعبة شباب في العالم.

الجائزة تم منحها للثنائي بعد تصويت محرري جول.كوم في 43 نسخة حول العالم لقائمة من 50 لاعب ولاعبة ولدوا بعد الأول من يناير 2001.

الجائزة سبق وأن فاز بها جادون سانشو وجاستن كلويفرت وجيانلويجي دوناروما وها هو رودريجيز يتبع خطاهم ويأمل أن يستمر في التطور والنجاح مثلهم.

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رودريجيو وقع لريال مدريد من سانتوس مقابل 45 مليون يورو في صيف 2018 وانضم للفريق الأول في الصيف الماضي وترك بصمة واضحة مع زيدان.

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اللاعب احتاج لـ 93 ثانية فقط حتى يسجل هدف الأول في دوري أبطال أوروبا لريال مدريد وأصبح أصغر من يسجل هاتريك في البطولة نفسها عندما فعلها ضد جلطة سراي نوفمبر الماضي.

بعد ذلك تلقى اللاعب أول استدعاء له لمنتخب البرازيل الأول حصل على لقب نيمار الجديد بعدما شارك أمام الأرجنتين في نفس الشهر.

وقال اللاعب في تصريحات خاصة لجول بعد استلام الجائزة: "لا توجد فائدة من الفوز بتلك الجائزة لو لم أنجح في استكمال تطوري داخل الملاعب".

وأضاف: "ظن أن الجائزة ستحفزني كثيرًا وستعطيني المزيد من الثقة، أتمنى أن يحدث ذلك وأن أستمر في الموسم الجاري بتقديم مستويات جيدة".

تفوق رودريجيو على نظيره أنسو فاتي لاعب برشلونة الذي حل ثانيًا في الترتيب بعدما قدم مستويات مذهلة على كامب نو هذا الموسم وهو في عمر الـ17 عامًا فقط.

فاتي كان أصغر من سجل هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدف الفوز على إنتر بديسمبر الماضي، ويحصل اللاعب على الكثير من الدعم ليسد الفراغ المنتظر بعد إنتهاء مسيرة ليونيل ميسي.

أما لاعب مانشستر يونايتد ماسون جرينوود فقد نافس للحظة الأخيرة على المقدمة بعد موسم رائع له شهد الكثير من التطور تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير.

الإنجليزي الدولي أصبح أصغر من يسجل في البطولات الأوروبية بتاريخ مانشستر يونايتد في سبتمبر الماضي، ولعب دورًا كبيرًا في دفع الفريق نحو العودة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل المركز الرابع البرازيلي رينيير بعدما قدم مستويات طيبة في فلامنجو وانضم مؤخرًا لصفوف ريال مدريد ويتم حاليًا مقارنته بريكاردو كاكا.

وجاء في المركز الخامس إدواردو كافانيجا لاعب رين والذي يتابعه الثنائي ريال مدريد وبرشلونة في الوقت الحالي، ويتم اعتباره أهم مواهب الدوري الفرنسي حاليًا.

القائمة الكاملة للـ 50 لاعب تضم أمثال جابرييل مارتينلي وكايفوسو كوبو وجيوفاني رينا وبيلي جليمور وغيرهم.

في الوقت نفسه أوبيردورف هي أول فائزة بتلك الجائزة لفئة السيدات بعد عام أصبحت فيه أصغر لاعبة تمثل منتخب ألمانيا للسيدات على مستوى دولي.

وبالرغم من كونها عمرها 18 عامًا فقط في ديسمبر الماضي أصبحت لاعبة الوسط أساسية في ناديها ومنتخب بلادها ويتم النظر لها على أنها ستكون كواحدة من أهم اللاعبات في العالم بالمستقبل القريب.

وقالت أوبردورف أثناء تسلمها لجائزة NxGn من جول.كوم: "أنا فخورة للغاية، هذا الأمر يعد دافع كبير بالنسبة لي من أجل الاستمرار فيما هو قادم".

القائمة الكاملة للسيدات والتي تأتي أوبيردورف على رأسهم سيتم الإعلان عنها يوم الأربعاء الموافق الأول من أبريل.