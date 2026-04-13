Grote onrust achter de schermen: هيلين هندريكس غاضبة للغاية وتواجه مدير القناة

اندلعت حالة من الاضطراب حول برنامج «دي أورانجيزونداخ»، وهو برنامج حواري تُقدّمه عادةً هيلينه هندريكس. وقد تم تجاوز المذيعة يوم الأحد من قبل إدارة قناة SBS6 واستُبدلت بتوماس فان خرونينخن. ووفقًا ليوهان ديركسن، فإن هذا الاختيار أغضب هندريكس.

وفي بودكاست «تحيات من خرولو» يكشف ديركسن أن هندريكس جرى تجاوزها بشكل مفاجئ في برنامجها. وقال موضحًا: «لقد اكتشفها تالبا باعتبارها امرأة الاستعراض المثالية لتلك العروض الكبيرة، أليس كذلك؟ وهي الآن تقدّم عرضًا كبيرًا جدًا يتم تسجيله على أجزاء. وكان من المفترض أن تسجل جزءًا مساء الأحد، لكن ذلك لم يحدث».

وأضاف: «ثم اتصلت بمدير القناة وقالت إن بإمكانها تقديم «دي أورانجيزونداخ» بشكل طبيعي. لكن مدير القناة قال: لا، توماس فان خرونينخن يقوم بذلك بالفعل».

ويقول ديركسن إن هذا القرار لم يَرُق لهندريكس إطلاقًا: «كانت هيلينه منزعجة قليلًا حقًا من ذلك، لأنها تقول: هذا برنامجي». وبحسبه، لم تستوعب كيف تم اختيار فان خرونينخن تحديدًا.

ويؤكد ديركسن أن هندريكس كان ينبغي أن تتخذ موقفًا أقوى داخل القناة. «هي ليست حازمة بما يكفي لتقول لمثل هذا الرجل: مهلاً، هذا برنامجي».

بل إن المحلل يقول إنه قدّم لها نصيحة مُلحّة. «قلت لها: عليك ببساطة أن تتصلي بدي مول وتخبريه أنكِ لا تقبلين ذلك». لكن تلك المكالمة لم تتم، ما أثار إحباط ديركسن.

ووفقًا له، فإن المشكلة أوسع داخل تنظيم القناة. «تحت دي مول يطفو عدد كبير من الرؤساء الصغار، ولكل منهم أناه الصغيرة، ويريدون أحيانًا أن يقرروا شيئًا أيضًا».

كما أن ديركسن ينتقد أيضًا اختيار فان خرونينغن كبديل. «الناس في البيت يريدون هيلين وليس فان خرونينغن، لأنه لا ينتمي إلى ذلك البرنامج». وهو يرى أن هندريكس تناسب نبرة «دي أورانيه زونداغ» وطابعه بصورة أفضل بكثير.

وأخيرًا، لا يجامل ديركسن فان خرونينغن نفسه أيضًا. «توماس بدأ يصدق نفسه قليلًا، ويصبح صانع نكات ومطيلًا جدًا. أسئلته غالبًا أطول من إجابة الضيف». ووفقًا له، على المقدم أن يحذر من أن يبالغ الآن بعدما بات يظهر بوتيرة أكبر داخل القناة.