يُعد تشيلسي في إنجلترا نادياً يبدو وكأنه لا يبتعد طويلاً عن الأضواء أبداً – حتى في الفترات الأكثر هدوءاً يبقى هناك دائماً شيء ما يحدث في ستامفورد بريدج. ولمن يريد متابعة المباريات الرسمية بشكل كامل ومنظّم، يأتي الجزء العملي: بحسب البطولة، تكون حقوق البث لدى مزودين مختلفين. وهذا يعني لكم: اشتراك واحد لا يغطي كل شيء. أي القنوات المعنية بتشيلسي وأين يمكنكم في النهاية ألا تفوّتوا أي مباراة، ستجدونه هنا بشكل واضح.

تشيلسي إف سي، كل المعلومات عن البث بنظرة واحدة: من يعرض / ينقل مباريات البلوز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟



مشاهدة تشيلسي إف سي في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس كاراباو، درع المجتمع مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

في ألمانيا تبقى Sky العنوان الثابت للدوري الإنجليزي الممتاز: إذ يعرض المذيع التلفزيوني المدفوع كل مباراة مباشرة – إما كمباراة منفردة أو ضمن تغطية الكونفرنس. وبذلك تكون مشاركات تشيلسي مشمولة بالكامل. ولمن لا يريد الجلوس أمام التلفزيون بالطريقة التقليدية، يتوفر كل ذلك أيضاً عبر البث من خلال Sky Go أو عبر WOW.

سجّل الآن: الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس ألمانيا والمزيد ابتداءً من 24,99 يورو/شهريًا

ابتداءً من موسم 2025/26 عزّزت Sky باقة إنجلترا بشكل ملحوظ: فليس الدوري الإنجليزي الممتاز يُعرض هناك مباشرة فحسب، بل أيضًا كأس كاراباو. وخلاصة القول: إذا كان تشيلسي مُدرجًا في جدول كأس الرابطة، فستجدون المباريات كاملة أيضًا لدى Sky.

بالنسبة لكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد الإنجليزي (FA Community Shield) في ألمانيا: تمتلك DAZN الحقوق الحصرية. وتعرض خدمة البث المباريات مباشرة – وبالطبع يشمل ذلك كل مباريات تشيلسي بمجرد أن يخوض البلوز إحدى هاتين المسابقتين.

اعثر على اشتراك DAZN المناسب: كأس الاتحاد، درع المجتمع والمزيد مباشرة

في دوري أبطال أوروبا، الحقوق موزّعة. يمكنكم مشاهدة معظم مباريات تشيلسي مباشرة على DAZN. إضافةً إلى ذلك، هناك Amazon Prime Video الذي يعرض حصريًا كل يوم ثلاثاء مباراة قمة مختارة – وبحسب جدول المباريات قد تكون أحيانًا مباراة لتشيلسي أو عمومًا مباراة بمشاركة إنجليزية.

اعتبارًا من موسم 2027/28 سيتغيّر الكثير في بثّ دوري أبطال أوروبا: ستنضم Paramount+ كجهة جديدة، وستنقل مستقبلًا الجزء الأكبر من المباريات. تجدون هنا جميع التفاصيل حول التوزيع الجديد للحقوق. وبعبارة واضحة: ينبغي عليكم تدوين Paramount+ بشكل ثابت اعتبارًا من 2027/28.

إذا وصل تشيلسي إلى نهائي دوري الأبطال، فستُعرض المباراة النهائية كما جرت العادة أيضًا على التلفزيون المجاني. في ألمانيا تُعد قناة ZDF الجهة المؤكدة لذلك – حيث يُبث النهائي كنقطة ثابتة واضحة في جدول البرامج.

جرّب Amazon Prime Video مباراة القمة في دوري الأبطال يوم الثلاثاء حصريًا

SPOX يبث لحظيًا مباريات مختارة في المنافسات الوطنية والدولية للبلوز. ستجدون البث اللحظي دائمًا هنا قبل انطلاق المباراة بقليل.

