EA SPORTS FC 25 تنتظر تعديلات جوهرية لزيادة الإثارة

تتزايد الشائعات حول التحديثات المتوقع إجراؤها على اللعب، مع اقترب تحديد موعد إصدار لعبة EA SPORTS FC 25.

ومن المتوقع أن تصدر اللعبة كما جرت العادة، في آخر يوم جمعة من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، الموافق 27 من الشهر ذاته.

وتعد EA SPORTS FC 25 النسخة الثانية من لعبة كرة القدم الإلكترونية الشهيرة، بعد انفصال شركة EA عن الفيفا.

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وقامت شركة EA بإنتاج لعبة خاصة بها بالكامل، بعد استغلال امتلاكها حقوق استخدام أسماء الأندية والبطولات واللاعبين.

وخرجت بعض المطالب في وقت سابق، حول ضرورة إجراء تغيير مهم على لعبة EA SPORTS FC 25، ولم يختلف الأمر في 2024، مع هوس ممارسي اللعبة بوصول تجربتهم إلى أعلى درجة ممكنة من الواقعية.

ويريد مجتمع Ultimate Team، إجراء تعديل بشأن انسحاب أحد ممارسي اللعبة، عندما تكون النتيجة تشير إلى التعادل بين الفريقين.

وعندما يقوم لاعب بالانسحاب من المباراة ونتيجتها تشير إلى التعادل، لا يتم منح اللاعب الآخر، نتيجة الانتصار، وهو أمر غير عادل للاعب الملتزم بإنهاء المباراة في Ultimate Team.

ولا شك أن منح الفوز للاعب الملتزم، سيؤدي إلى منع اللاعبين من الانسحاب في منتصف اللعبة، بجانب رفع مستوى الجدية والإثارة، وكذلك مساعدة شركة EA على زيادة شعبيتها في مجتمع اللعبة.