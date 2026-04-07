Duidelijkheid over انتقال محتمل من الطراز الرفيع: هذا هو المكان الذي سيلعب فيه رودري الموسم المقبل

اتضحت الرؤية بشأن المستقبل الرياضي لرودري. يكشف فابريزيو رومانو في تحديث موسّع على يوتيوب أين يكمن المستقبل الرياضي لقائد مانشستر سيتي، الذي يحظى باهتمام كبير من ريال مدريد.

وبحسب رومانو، هناك منذ فترة عرض عقد جديد جاهز للاعب الإسباني البالغ 29 عامًا، الذي يمتد عقده حتى منتصف عام 2027. يرغب مانشستر سيتي بشدة في تمديد عقده، وقد قدّم عرضًا مغريًا للغاية. وتثق إدارة النادي بأن رودري يمكن إقناعه في نهاية المطاف بالتجديد.

في الوقت نفسه، لم تُحسم الأمور بالكامل بعد، لأن رودري نفسه هو من يجب أن يتخذ القرار النهائي. ويوازن لاعب الوسط بين عدة عوامل، مثل مستقبله الرياضي، وعائلته، وإمكانية العودة إلى إسبانيا. وبالتالي يقف لاعب الوسط أمام خيار مهم في مسيرته.

لكن ما هو ثابت، هو موقف مانشستر سيتي تجاه الأندية المهتمة. فالإنجليز غير مستعدين للسماح برحيل رودري هذا الصيف مقابل مبلغ انتقال منخفض نسبيًا. وحتى إذا لم يمدد عقده، سيبقى النادي متمسكًا بهذا الموقف. وبذلك سيظهر رودري في الموسم المقبل على أي حال بقميص سيتي الأزرق. وبالتالي فإن صفقة كبرى إلى ريال مدريد ستنتظر عامًا آخر على أي حال.

ويؤكد رومانو أن سيتي يفضّل الاستمرار موسمًا إضافيًا مع رودري على بيعه مقابل مبلغ يتراوح مثلًا بين عشرة وعشرين مليون يورو. موقف مانشستر سيتي واضح: التجديد أو البقاء حتى نهاية عقده. وفي الحالة الأخيرة يمكنه الرحيل مجانًا فقط في صيف 2027.

من جانب ريال مدريد، هناك بالفعل اهتمام، لكن هناك أيضًا حدود واضحة وُضعت. العملاق الإسباني يرى رودري خيارًا مثيرًا للاهتمام، لكنه لا يريد دفع مبلغ مبالغ فيه. لا يكون الانتقال مطروحًا للنقاش إلا بسعر «طبيعي» أو إذا أمكن ضمه لاحقًا مجانًا.

موقف الناديين هذا يجعل انتقالًا صيفيًا غير مرجح للغاية. مانشستر سيتي يطلب السعر الأعلى، بينما ريال مدريد لا ينوي دفعه. لذلك فإن الرحيل هذا الصيف مستبعد تقريبًا.

كان رودري قد أشار سابقًا إلى أنه منفتح على العودة إلى إسبانيا. نجم مانشستر سيتي يرى أنه «لا يمكنك رفض أفضل الأندية في العالم».