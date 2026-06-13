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كأس العالم
team-logoبلجيكا
لومن فيلد
team-logoمصر
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
بلجيكا ضد مصر
بلجيكا
مصر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب المصري يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء صعب للغاية أمام بلجيكا أحد المرشحين للذهاب بعيدًا في البطولة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 15 يونيو 2026 على ملعب لومن فيلد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية ومصر، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 7
لومن فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق علي محمد علي وحفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعلي محمد علي
beIN Max 2
beIN Max 4حفيظ دراجي
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة بلجيكا ضد مصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • رودي جارسيا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • حسام حسن

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مصر وبلجيكا في المباريات الأخيرة

بلجيكا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
20/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

مصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين مصر وبلجيكا في المباريات الأخيرة

بلجيكا

آخر 3 مباريات

مصر

1

انتصار

0

تعادل

2

انتصاران

4

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/3
سجل كلا الفريقين
1/3

ترتيب مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

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