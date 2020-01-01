Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | "Wyatt - بنزيمة" vs "Mace - أوباميانج"

من يجب أن يكون في التشكيل المثالي؟

استمتع مُحبو لعبة Call of Duty مؤخرًا بإصدار الموسم الثالث من Call of Duty: Warzone، والذي جاء بمستجدات كثيرة وأنماط مشوقة لاقت استحسان كل من جرّبوا اللعبة، بالإضافة إلى مجانيته على كل المنصات المتاحة: PS4, Xbox One و PC.

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وجاء الموسم الجديد من اللعبة بمستجدات كثيرة على مستوى العملاء الجدد وكذلك المعدات. للتذكير أنه بإمكانك باللعب منفردًا، في فريق مكون من لاعبين اثنين Duos، ثلاث لاعبين Trios أو في فريق من 4 لاعبين Quads ضمن Call of Duty: Warzone.

المزيد من الفرق

ويضم الطور نمطين هما نمط الغنيمة والـBattle Royale الذي يُتيح فرصة التنافس ضد فرق أخرى على البقاء داخل خريطة ضخمة في ظل الهروب من غاز سام يدعى Circle of Doom والذي سيُغلق دائرة الخريطة شيئاً فشيئاً حتى النهاية ، بالنسبة للعدد فعدد اللاعبين في نمط الـ Battle Royale سيصل إلى 150 لاعب.

وتضم اللعبة فريقين ينضوي تحتهما العملاء، والأمر يتعلق بفريقي Coaltion و Allegiance. فريق Coaltion يضم عملاء من جنسيات مختلفة معضهم من SAS, Warcom و Demon Dogs، أما عملاء الـAllegiance، فجلهم من بقايا القوات الروسية في أورزيكيستان، قتلة محترفين أو جنود سابقون في الناتو.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهما بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

وفي تصويت اليوم، سيتواجه عميل Coalition Wyatt وعميل Allegiance Mace.

Wyatt - بنزيمة : بنزيمة ليس مجرد مهاجم عادي، فتأثيرة على أداء فريقه أكبر من مجرد تسجيل الأهداف. كريم يعرف جيدًا كيف يحتفظ بالكرة وكيف يجر المدافعين نحوه من أجل فتح المساحات أمام زملائه في الخط الأمامي. ويات، مثل كريم، لا يتردد في القيام بتضيحات من أجل خدمة فريق وقيادته للفوز. ويات لا يمانع عدم لعب دور نجم الفريق الأول ما دام يحقق الانتصار.

Mace - أوباميانج : أوباميانج لاعب سريع جدًا وقادر على التسجيل بقدميه معًا، كما أنه قوي جدًا في الكرات الهوائية، ما يجعل منه واحدًا من أخطر المُهاجمين في العالم. مايس، مثل أوباميانج، عميل سريع جدًا وعادة ما يتواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب. لا يرحم خصومه عادة، كما أنه معروف بارتداء قناع مثل أوباميانج عند الاحتفال بالأهداف.

من يجب أن يكون في التشكيل المثالي؟ صوّت أسفله