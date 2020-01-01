Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | "Otter - سكرينيار" ضد "Krueger - أومتيتي"

من يستحق التواجد في التشكيل المثالي؟

تُعد Call of duty: Warzone تجربة قتالية جديدة عملاقة حيث يلعب ما يصل إلى 150 لاعبًا دور عميل متمرس من المستوى 1 في عالم فردانسك الرائع والغنيّ. اللعبة تُعد تجربة رائعة مفعمة بإثارة لا تنتهي ومجانية للجميع!

تضم Warzone طورين للعب الأول هو الباتل رويال الذي سيدعم 150 لاعبًا حيث تلعب فيه وحيدًا أو ضمن فرقة مكونة من 3 لاعبين أو 4 لاعبين وتخوض قتالاً ناريًا ضخمًا لتكون ضمن الفرقة الصامدة الأخيرة بمعركة البقاء للأقوى. بينما تهربون من دائرة الغاز القاتل التي تغلق شيئًا فشيئًا على جميع اللاعبين.

الطور الثاني يدعى Plunder أو نمط الغنيمة وفيه ستخوضون سباق للسعي نحو ربح 1000,000$ من الأموال داخل المباراة، حيث ستتنافس الفرق على جمع أكبر عدد من الأموال من خريطة اللعبة أو قتل الخصوم للحصول على أموالهم. والفريق الذي يجمع أكبر قدر من المال بنهاية المباراة يكون هو المنتصر.

المزيد من الفرق

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وتضم اللعبة فريقين ينضوي تحتهما العملاء، والأمر يتعلق بفريقي Coalition و Allegiance. فريق Coalition يضم عملاء من جنسيات مختلفة معضهم من SAS, Warcom و Demon Dogs، أما عملاء الـAllegiance، فجلهم من بقايا القوات الروسية في أورزيكيستان، قتلة محترفين أو جنود سابقون في الناتو.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهم بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

أما في التصويت الرابع، فستكون المواجهة ما بين Otter و Krueger من فريقي Coalition و Allegiance على التوالي.

Otter - سكرينيار: نحن نتحدث عن ثنائي قوي كالصخر ومن الصعب جدًا التفوق عليه من حيث القوة والمثابرة. هما أيضًا ذكيّان ويعرفان جيدًا كيف يوقفان خصومهما عن طريق استخذام الاستراتيجية المُناسبة.

Krueger - أومتيتي : كلمة "خوف" ليست ضمن معجم كلماتهما. قوتهما الذهنية هي نقطة قوتهما الأولى، كما أنهما لا يستسلمان أبدًأ أو يملكان رغبة لا تُضاهى بالإضافة إلى استعدادهما للتفاني والتضحية من أجل بقية زملائهما.

فمن بين سكرينيار وأومتيتي يستحق التواجد في التشكيل المثالي؟