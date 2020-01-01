Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | "Golem - حمد الله" ضد "Grinch - جوميس"

من يستحق مكانه في التشكيل المثالي؟

تُعد Call of duty: Warzone تجربة قتالية جديدة عملاقة حيث يلعب ما يصل إلى 150 لاعبًا دور عميل متمرس من المستوى 1 في عالم فردانسك الرائع والغنيّ. اللعبة تُعد تجربة رائعة مفعمة بإثارة لا تنتهي ومجانية للجميع!

تضم Warzone طورين للعب الأول هو الباتل رويال الذي سيدعم 150 لاعبًا حيث تلعب فيه وحيدًا أو ضمن فرقة مكونة من لاعبين اثنين، 3 لاعبين أو 4 لاعبين وتخوض قتالاً ناريًا ضخمًا لتكون ضمن الفرقة الصامدة الأخيرة بمعركة البقاء للأقوى، بينما تهربون من دائرة الغاز القاتل التي تغلق شيئًا فشيئًا على جميع اللاعبين.

الطور الثاني يدعى Plunder أو نمط الغنيمة وفيه ستخوضون سباق للسعي نحو ربح 1000,000$ من الأموال داخل المباراة، حيث ستتنافس الفرق على جمع أكبر عدد من الأموال من خريطة اللعبة أو قتل الخصوم للحصول على أموالهم. والفريق الذي يجمع أكبر قدر من المال بنهاية المباراة يكون هو المنتصر.

المزيد من الفرق

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وتضم اللعبة فريقين ينضوي تحتهما العملاء، والأمر يتعلق بفريقي Coalition و Allegiance. فريق Coalition يضم عملاء من جنسيات مختلفة معضهم من SAS, Warcom و Demon Dogs، أما عملاء الـAllegiance، فجلهم من بقايا القوات الروسية في أورزيكيستان، قتلة محترفين أو جنود سابقون في الناتو.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهم بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

أما في النمط الجديد، فسيتواجه Golem من فريق Coalition و Grinch من فريق Allegiance.

Golem - حمد الله: عند الحديث عن عبد الرزاق حمد الله، فنحن نتحدث قطعًا عن واحد من أميز المهاجمين في الدوري السعودي. لاعب حاسم داخل منطقة الجزاء ويعرف جيدًا طريق الشباك، ما جعله يُسجل 57 هدفًا في الموسم الماضي مع النصر. تمركزه المميز وقدرته على التحركة بذكاء من بين الأمور التي تجعل منه ذلك اللاعب الحاسم. أما بالنسبة لجوليم، فهو من أفضل قناصي Call of Duty. حدسه يمكنه دائمًا من التحرك للمكان المناسب على أرض المعركة وبالتالي أخذ الأفضيلة مقارنة بخصومه.

Grinch - جوميس : يُعرف جوميس بلقب الأسد بين مُشجعي كرة القدم، والحقيقة أنه اسم على مسمى. جوميس مهاجم قاتل أمام المرمى، كما أنه يُسجل الأهداف بطرق مختلفة وليس فقط من داخل منطقة الجزاء. جرينش أيضًا يستحق لقب الأسد، فهو عميل شجاع ولا يتأخر أبدًا في التضحية من أجل زملائه، كما أنه لا يرحم خصومه.

من يستحق مكانًا في التشكيل المثالي؟ صوّت أسفله