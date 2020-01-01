Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | "Ghost - راموس" ضد "Rodion - بيكيه"

Coalition vs Allegiance؟من يستحق التواجد في التشكيل المثالي لـ

اكتسبت لُعبة Call Of Duty شعبية كبيرة جدًا بين مُحبي ألعاب الفيديو، لتُصبح إحدى الأكثر تداولًا في العالم والأكثر انتشارًا بين اللاعبين، خاصة بعد التطورات المميزة التي عرفتها في الآونة الأخيرة بإطلاق Call of Duty: Warzone، النمط المجاني تمامًا، كما والموسم الثالث من Modern Warfare و Warzone والذي جاء بمستجدات مثيرة على مستوى اللعبة.

ويضم الموسم الثالث من اللعبة ثلاث خرائط طور لعب جماعي جديدة وأسلحة مجانية جديدة من أجل عتادك وعملاء جدد مستعدون للانضمام للقتال، بالإضافة لهيئات مركبات مخصصة لمركباتك وأنماط لعب جديدة للاستمتاع بها.

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وللتذكير أن Warzone تضم نمطين مختلفين: نمط الغنيمة ونمط الباتل رويال، ويُمكن لعبهما سواءً وحيدًا في نمط الـSolo، في فريق ثلاثي: Trio، أو فريق رباعي: Quads.

وتضم اللعبة فريقين ينضوي تحتهما العملاء، والأمر يتعلق بفريقي Coaltion و Allegiance. فريق Coaltion يضم عملاء من جنسيات مختلفة معضهم من SAS, Warcom و Demon Dogs، أما عملاء الـAllegiance، فجلهم من بقايا القوات الروسية في أورزيكيستان، قتلة محترفين أو جنود سابقون في الناتو.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهم بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

وفي التصويت الثالث، سنكون في منافسة Ghost من فريق Coalition و Rodion من فريق Allegiance.

Ghost - سيرخيو راموس: يُعد Ghost الشخصية الأكثر غموضًا في اللعبة، إذ أنه لا يكشف عن وجهه أبدًا، لكنه يتميز بصفات كثيرة تجعله قريبًا جدًا من شخصية سيرخيو راموس داخل الملعب. هو عميل بعزيمة كبيرة، يقدم تضحيات كبيرة من أجل فريقه وبروح قيادية، ما يتماشى تمامًا مع مقومات قائد ريال مدريد.

Rodion - جيرارد بيكيه : على المستوى الخلقي، الشخصيتان متقاربتان إلى حد كبير. كلاهما أشقر وطويل، ورغم أن السرعة ليست نقطة قوتهما، إلا أنهما يعوضانها بذكائهما الكبير. بيكيه من بين أذكى اللاعبين في العالم، وكذلك Rodion.

من يجب أن يكون في التشكيل المثالي؟ صوّت أسفله