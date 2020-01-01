Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | "D-Day -أوبلاك" ضد "Minotaur - نوير"

Coalition vs Allegiance؟من يستحق التواجد في التشكيل المثالي لـ

تُعد لُعبة Call Of Duty إحدى أكثر ألعاب الفيديو شهرة وتداولًا في العالم، حيث نجح الطور الجديد من اللعب من استقطاب ما يفوق 60 مليون مستخدم في أقل من شهرين على إطلاقه، ما يُظهر سرعة انتشارها ودرجة تقبلها بين اللاعبين.

وجاء الموسم الجديد من اللعبة بمستجدات كثيرة على مستوى الخرائط في Modern Warfare، العملاء الجدد وكذلك المعدات. للتذكير أنه بإمكانك باللعب منفردًا، في فريق مكون من ثلاث لاعبين Trios أو في فريق من 4 لاعبين Quads ضمن Call of Duty: Warzone.

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المزيد من الفرق

وتضم اللعبة فريقين ينضوي تحتهما العملاء، والأمر يتعلق بفريقي Coaltion و Allegiance. فريق Coaltion يضم عملاء من جنسيات مختلفة معضهم من SAS, Warcom و Demon Dogs، أما عملاء الـAllegiance، فجلهم من بقايا القوات الروسي في أورزيكيستان، قتلة محترفين أو جنود سابقون في الناتو.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منه بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

أما بالنسبة للتصويت الأول، فسيكون لدينا العميل D-DAY من فريق Coalition و Minotaur من فريق Allegiance.

D-DAY - يان أوبلاك: يتقاسمان معًا كثيرًا من المواصفات على المستوى البدني. كلاهما طويل، قوي ويملكان نفس شكل اللحية. أوبلاك حارس مرمى قوي، شجاع ولا يتردد في تقديم التضحيات من أجل فريقه، وهو شيء يقوم به D-DAY جيدًا داخل أرض المعركة.

Minotaur - مانويل نوير: نحن هنا نتحدث عن توأمين تقريبًا. نفس البنية الجسدية، نفس لون العينين ولون البشرة وأيضًا نفس الملامح. نوير حارس مرمى يحب المغامرة وهو أمر يتشارك فيه مع Minotaur.

يُعد نوير وأوبلاك معًا من بين أفضل حراس المرمى على الإطلاق، لكن من يجب أن يكون في التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance؟ صوّت أسفله: