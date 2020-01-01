Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | صلاح يضمن مكانًا في التشكيل المثالي

الملك المصري آخر المنضمين للتشكيل المثالي

تمكّن النجم المصري محمد صلاح من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل تحديد التشكيل المثالي المكون من عناصر Coalition vs Allegiance.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهما بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

وجمع التصويت الخامس بين محمد صلاح الذي وحّد الصفوف مع عميل Allegiance Azur ومُتوسط ميدان توتنهام هيونج مين سون الذي كان رفقة عميل فريق Coalition Ronin.

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واكتسح نجم ليفربول التصويت بعد أن حصل على نسبة 72% من مجموع الأصوات الذي بلغ 33357 على كل من تويتر، فيسبوك، إنستجرام والموقع.

الأصوات الـ24144 التي تحصل عليها صلاح قوبلت بـ9413 صوتًا لصالح مين سون فان دي بيك بنسبة 28%.

انتظرونا في تصويت جديد لاحقًا اليوم