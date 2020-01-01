Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | راموس يتفوق على بيكيه ويُصبح قائد التشكيل المثالي

قائد ريال مدريد يفوز بتصويت الجمهور

تمكّن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل تحديد التشكيل المثالي المكون من عناصر Coalition vs Allegiance.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهما بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

وجمع التصويت الثالث بين سيرخيو راموس الذي وحّد الصفوف مع عميل Allegiance Rodion ومُدافع برشلونة جيرارد يكيه الذي كان رفقة عميل فريق Coalition Ghost .

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وتحصل راموس على 24637 من الأصوات، أي بنسبة 69% من مجموع الأصوات الذي بلغ 35400 عبر منصتي تويتر وإنستجرام وكذلك عبر الموقع.

أما راموس فقد تحصل على 31% من الأصوات (10763) ليحل بذلك في المركز الثاني ويخرج من التشكيل المثالي.

انتظرونا في تصويت جديد لاحقًا اليوم