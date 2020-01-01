Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | أوبلاك يتفوق على نوير ويضمن مكانه في التشكيل المثالي

صراع محتدم بين الطرفين دام طيلة فترة التصويت

تمكّن حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك من الفوز تصويات Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل تحديد التشكيل المثالي المكون من عناصر Coalition vs Allegiance.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهما بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

وجمع التصويت الأول بين يان أوبلاك الذي وحّد الصفوف مع عميل Coalition D-DAY وحارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير الذي كان رفقة عميل فريق Allegiance Minotaur.

المزيد من الفرق

وتحصل أوبلاك على 55% من مجموع الأصوات التي بلغ عددها 5300 عبر منصة تويتر والموقع، ليضمن بذلك مكانًا ضمن التشكيل المثالي.

أما نوير، فقد كان منافسًا شرسًا وتحصل على نسبة 45% التي تفقده مكانه في التشكيل المثالي رفقة شريكه Minotaur.

انتظرونا في تصويت جديد لاحقًا اليوم