Call of Duty: Warzone | كانتي، كاسيميرو أم فيرناندينو؟ من الأقرب لشخصية أرثر

من بين نجوم الوسط الدفاعي يُشبه آرثر من Call of Duty: Warzone؟

تُعد لُعبة Call of Duty من بين الأكثر تداولًا في العالم بين لاعبي وعشاق منصات الألعاب، حيث اكتسبت شعبيتها الكبيرة بفضل أنظمة لعبها المشوقة، وشخصياتها الأسطورية وكذلك جودة خرائطها، وهي أمور لاحظها كل من لعب في الطور الجديد للعبة: Call of Duty: vanguard .

ويُعد Call of Duty: Warzone نمطًا مجانيًا من اللعبة ومتاحًا بشكل شامل على كل منصات اللعب (PS5, PS4, Xbox One, PC) ومُنفردًا عن COD Modern vanguard

وبما أن شخصيات اللعبة باتت مُتداولة بين جل اللاعبين، فقد قررنا في جول.كوم، أن نقارن بينهم وبين أهم لاعبي الوسط الدفاعي في العالم وأن نرى من بينهم يملك ما يكفي من الخصائص ليكون على أرض معركةCall of Duty: vanguard.

أما شخصية اليوم، فستكون ارثور كينغلسي، رجل يتمتع بإحساس قوي بالولاء للقتال ضد أعدائه، والذي يبقى من بين الشخصيات الأسطورية للعبة التي عادت بقوة في طور Call of Duty: vanguard.

ارثور هو قائد الكتيبة برمتها يقاتل بشراسىة في هذه النسخة ضد النازيين ويُساعد في حماية موطنه ووضع حداً للأفكار الخطيرة التي ينشرها الاعداء.

نغولو كانتي: الرجل التي لا تعكس بسمته ابدا ضراوةته في الملعب ومدى التقالية التي يملتلكها في استعادة الكرات والتواجد اينما يتوجب عليه للدفاع عن فريقه وتأمين ما هو أشبه بخط النار في المعركة الكروية.

كاسيميرو: ان اردنا التحدث عن لاعب مقاتل شرس فلا يُمكننا ان نغفل عن نجم ريال مدريد كاسيميرو، اللاعب الشرس الذي لا يخشى حتى ايذاء خصومه من أجل فريقه.

فيرناندينو: رجل الثقة بالنسبة لجوارديولا داخل الملعب ودائمًا ما يأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب