Call of Duty: Warzone | كاريو، الشهري أم دجانيني؟ من الأقرب لشخصية ماكتافيش؟

من يستحق التواجد ضمن رباعي لاعبي الدوري السعودي الذين سيمثلونه في Call Of Duty: warzone

استمتع مُحبو لعبة Call of Duty مؤخرًا بإصدار الموسم الثالث من Call of Duty: Warzone، والذي جاء بمستجدات كثيرة وأنماط مشوقة لاقت استحسان كل من جرّبوا اللعبة، بالإضافة إلى مجانيته على كل المنصات المتاحة: PS4, Xbox One و PC.

وجاء الموسم الجديد من اللعبة بمستجدات كثيرة على مستوى الخرائط في Modern Warfare، العملاء الجدد وكذلك المعدات. للتذكير أنه بإمكانك باللعب منفردًا، في فريق مكون من ثلاث لاعبين Trios أو في فريق من 4 لاعبين Quads ضمن Call of Duty: Warzone.

ويضم الطور نمطين هما نمط الغنيمة والـBattle Royale الذي يُتيح فرصة التنافس ضد فرق أخرى على البقاء داخل خريطة ضخمة في ظل الهروب من غاز سام يدعى Circle of Doom والذي سيُغلق دائرة الخريطة شيئاً فشيئاً حتى النهاية ، بالنسبة للعدد فعدد اللاعبين في نمط الـ Battle Royale سيصل إلى 150 لاعب وهو الأكبر في تاريخ ألعاب هذا النوع حتى الآن.

وبما أن شخصيات اللعبة باتت مُتداولة بين جل اللاعبين، فقد قررنا في جول.كوم، أن نقارن بينهم وبين نجوم الدوري السعودي وأن نرى من بينهم يملك ما يكفي من الخصائص ليكون على أرض معركةCall of Duty: Warzone.

أما شخصية اليوم، فهو القوي الضخم "سوب ماكتافيش" الذي يُشبه جدارًا يصعب اختراقه: قوي جدًا، ويحب الهجوم والقضاء على خصومه. أحيانًا قد يلجأ لطرق ملتوية للحصول على أهدافه، لكن قوته وطول نفسه يجعلان منه أحد أبرز شخصيات اللعبة.

أندريه كاريو: البيروفي يُشبه ماكتافيش في طول النفس وحبه للهجوم. نجم الهلال يعد أحد أمهر لاعبي الدوري السعودي وأفضلهم لياقة بدنيًا، فلا يمل ولا يكل من الركض طيلة المباراة، ولا يتأخر في مد يد العون لزملائه حتى وإن كان ذلك في الشق الدفاعي.

تفاريس دجانيني: مثل ماكتافيش، دجانيني المنحذر من الرأس الأخضر يعتمد كثيرًا على قوته البدنية فيما يقوم به...لا يكل ولا يمل حتى يحقق أهدافه، ويجعل من حياة المُدافعين الذين يواجهونه صعبة جدًا.

يحي الشهري: أو يحيى السحري كما يفضل البعض تلقيبه. قوي بدنيًا رغم قصر قامته، وهو من اللاعبين الذين يعتمدون على ذكائهم داخل الملعب من أجل الحصول على ما يريدون. مثل ماكتافيش، يحيى الشهري يملك نفسًا طويلًا وقدرة كبيرة على التخلص من خصومه.