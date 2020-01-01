Call of Duty: Warzone | دجانيني يفجر مفاجأة بالتفوق على كاريو والشهري

دجانيني رابع وآخر لاعب يمثل الدوري السعودي الممتاز في Call of Duty: Warzone

تمكّن لاعب الأهلي السعودي "دجانيني تافاريس" من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل معرفة لاعب الدوري السعودي الممتاز الأقرب لشخصية ماكتافيش، وذلك بعد أن تفوق على اثنين من أبرز نجوم الدوري السعودي أندريه كاريو ويحيى الشهري.

وبما أن شخصيات اللعبة باتت مُتداولة بين جل مُحبيها، فقد قررنا في جول.كوم، أن نقارن بينهم وبين نجوم الدوري السعودي وأن نرى من بينهم يملك ما يكفي من الخصائص ليكون على أرض معركةCall of Duty: Warzone، فكان ماكتافيش الشخصية الرابعة التي دخلت التصويت.

وتفوق دجانيني بوضوح في تصويت تويتر حيث حاز على نسب عالية جدًا، عكس ما حدث في تصويت الموقع، فكان مجموع أصواته 6146 صوتًا، بنسبة تقارب الـ55%.

المزيد من الفرق

أما المركز الثاني من نصيب أندريه كاريو الذي تحصل على 31% من الأصوات (3403) فيما جاء لاعب النصر يحيى الشهري في المركز الثالث بنسبة 14% من الأصوات (1600).