Call of Duty: Warzone | حمد الله يتفوق على السومة وجوميز كأقرب شخصية لأليكس

صراع مُحتدم بين 3 من نجوم الدوري السعودي

تمكّن هدّاف النصر السعودي "عبد الرزاق حمد الله" من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل معرفة لاعب الدوري السعودي الممتاز الأقرب لشخصية أليكس (إيكو 3ـ1)، وذلك بعد صراع محتدم مع اثنين من أبرز نجوم الدوري "بافيتيمبي جوميز" و"عمر السومة".

وبما أن شخصيات اللعبة باتت مُتداولة بين جل مُحبيها، فقد قررنا في جول.كوم، أن نقارن بينهم وبين نجوم الدوري السعودي وأن نرى من بينهم يملك ما يكفي من الخصائص ليكون على أرض معركةCall of Duty: Warzone، فكان أليكس الشخصية الأولى التي دخلت التصويت.

وحصل المغربي عبد الرزاق حمد الله على 4014 صوتًا من مجوع الأصوات الذي قارب الـ10000، ما يجعل نسبته تقارب الـ42%.

المزيد من الفرق

أما السوري عمر السومة، فقد كان منافسًا شرسًا، فحصل على 3399 صوتًا، بنسبة تقارب الـ36%، فيما جاء جوميز في المركز الثالث برصيد 2096 صوتًا، أي 22% من الأصوات.

ترقبونا قريبًا في تصويت جديد.