Call of Duty: Warzone | جوليانو، جيوفينكو أم رومارينيو؟ من الأقرب لشخصية جوست؟

3 من نجوم الدوري السعودي الممتاز في مقارنة صعبة مع أحد أميز شخصيات Call Of Duty: Warzone

اكتسبت لُعبة Call Of Duty شعبية كبيرة جدًا بين مُحبي ألعاب الفيديو، لتُصبح إحدى الأكثر تداولًا في العالم والأكثر انتشارًا بين اللاعبين، خاصة بعد التطورات المميزة التي عرفتها في الآونة الأخيرة بإطلاق Call of Duty: Warzone، النمط المجاني تمامًا، كما والموسم الثالث من Modern Warfare و Warzone والذي جاء بمستجدات مثيرة على مستوى اللعبة.

ويضم الموسم الثالث من اللعبة ثلاث خرائط طور لعب جماعي جديدة وأسلحة مجانية جديدة من أجل عتادك وعملاء جدد مستعدون للانضمام للقتال، بالإضافة لهيئات مركبات مخصصة لمركباتك وأنماط لعب جديدة للاستمتاع بها.

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وللتذكير أن Warzone تضم نمطين مختلفين: نمط الغنيمة ونمط الباتل رويال، ويُمكن لعبهما سواءً وحيدًا في نمط الـSolo، في فريق ثلاثي: Trio، أو فريق رباعي: Quads.

وبما أن شخصيات اللعبة باتت مُتداولة بين جل اللاعبين، فقد قررنا في جول.كوم، أن نقارن بينهم وبين نجوم الدوري السعودي وأن نرى من بينهم يملك ما يكفي من الخصائص ليكون على أرض معركةCall of Duty: Warzone.

أما شخصية اليوم، فستكون شخصية سيمون "غوست" ريلي، الذي يُعد الشخصية الأكثر غموضًا في Call Of Duty: Warzone.

غوست فعال جدًا، سريع وذكي ويتميز بقدرته على التوغل دون أن يتم ملاحظاته. متميز في التخفي ولا يستسلم أبدًا. ذو عزيمة قوية ولا يتردد في التضحية من أجل بقية زملائه.

جوليانو: يُعد جوليانو من بين أقوى لاعبي الدوري السعودي. يتمتع بقدرات بدنية مميزة مثل غوست، مهاري ويمر من خصومه بلا مشاكل كبيرة، كما أن عزيمته قوية جدًا.

رومارينيو: أحد أميز مُهاجمي الدوري السعودي وإحدى المفاجآت السارة لهذا الموسم. قليل الكلام وذو شخصية غامضة، لكنه لا يرحم خصومه داخل الملعب ويُلحق بهم الأداء سواءً بأهدافه، تمريراته الحاسمة أو مراوغاته الساحرة.

جيوفينكو: النجم الإيطالي ومن لا يعرفه! سريع، مهاري، قصير، مكير ويُتقن فن التوغل بين خصومه. لقب النملة الدُرية لم يُطلق عليه من فراغ، فهو من اللاعبين القادرين على قلب مصير مباراة كاملة بفضل لقطة مميزة من طرفه.