Call Of Duty: Vanguard تصدر اليوم مع مزايا جديدة عديدة: سرعة القتال وأكثر من 20 خريطة ضمن طور اللعب الجماعي

Call Of Duty Vanguard وصلت أخيراً

السلسلة الأطول التابعة لـActivision ستُقدّم لنا تجربة جديدة كلياً في هذا الاصدار المنتظر:

إذ تعد اللاعبين من إدخالهم إلى أرض المعركة ورؤية الحرب من خلال ما تراه الشخصيات البطلة المستوحاة من تجارب جنود حقيقيين قاتلوا في الحرب العالمية الثانية.

طور اللعب الجماعي والخرائط سيتضمن ميزات قابلة للتدمير يمكن استخدامها لفتح مسارات جديدة عبر ساحة المعركة، كما سيتمكن اللاعب من الاستمتاع بميزة "إطلاق نار أعمى" للتصويب من خلف الغطاء دون النظر

يشمل طور اللعب الجماعي للعبة Call Of Duty: Vanguardعلى أكثر من 20 خريطة: ستقدم 16 من 20 خريطة متعددة اللاعبين أنماطًا أساسية 6 ضد 6 ، بينما ستركز الخرائط الأربعة الأخرى على مناوشات 2 ضد 2 أصغر.

كما سيتم اضافة محتوى جديد من Vanguard على لعبة الباتل رويال Warzone من Call Of Duty بالإضافة الى خريطة جديدة.

أحد أبرز الأنماط الجديدة التي يجب التكلم عنها هي Champion Hill الجديدة تماماً وهي تكون التحديث الكبير من Call Of Duty Vanguard

النمط عبارة عن بطولة Deathmatch Round-Robin، ذات الحياة المحدودة، وحجم الفرق: (2ضد2) أو (3ضد3) وفقًا لـ (1ضد1) وسيكون متاحًا في اللعبة الكاملة عند الإطلاق.

يتمتع اللاعبون جميعاً بنفس العتاد الأولي - السلاح الأساسي والأسلحة الثانوية والمعدات الفتاكة، والمعدات التكتيكية.

يمكن للاعب ترقية العتاد الخاص به بالنقد الذي تم إسقاطه في اللعبة أو عن طريق كسب عمليات التصفية.

يبدأ كل لاعب بمبلغ 500 دولار نقدًا قبل جولة القتال الأولى، وكل جولة Deathmatch تمتد على 60 ثانية على مجموعة متنوعة من الخرائط الصغيرة (على سبيل المثال، مهبط الطائرات، السوق)، وكلها تقع داخل خريطة واحدة ضخمة وهي مزيج من أربع ساحات قتالية ومنطقة شراء مركزية. لا توجد أوقات تحميل في Champion Hill - فقط للّعب.

أما الميزة الأخيرة فهي عدد الأرواح في هذا النمط، إذ هناك 12 في (2ضد2) أو 18 في (3ضد3) مشتركة بين زملائه في الفريق ، ويظهر على شكل شريط أزرق في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة. فيستمر عدد الحياة بين الجولات والفريق الأخير مع الأرواح المتبقية يفوز.

و لمحبي طور الزومبي سيعود بأسلوب مميز جداً، وسيدور حول النجاة من هجوم لا يرحم من الأموات.

سيتمكن لاعبي PlayStation، وتحديداً لاعبي PS5، من الاستفادة من العديد من المزايا المتاحة لهم مثل:

الغوص في مزايا Vanguard التي تحبس الأنفاس عبر PS5 مثل:

محاكاة حسّية عبر وحدة التحكم اللاسلكية DualSense. سيشعر اللاعبون بآثار وتأثير أفعالهم داخل اللعبة - الانفجارات على سبيل المثال - من خلال استشعار ردود فعل حسّية

قدرة على استشعار ما يحدث في اللعبة عبر خاصية Adaptive Triggers في وحدة التحكم DualSense. سيتمكن اللاعب من استشعار الأنشطة داخل اللعبة مثل الشعور بقوة وضغط مسحب الزناد.

تجربة صوت ثلاثي الأبعاد (Pulse 3D والسماعات المتوافقة) ليشعر اللاعب نفسه داخل الحدث كما لو أن الصوت يأتي من كل اتجاه. سيكون قادر على سماع الأعداء المتسللين وتجربة الانفجارات.



كل تلك المزايا بالإضافة الى تجربة مذهلة من المرئيات والرسومات التي تقدمها لك PS5 لخوض تجربة معارك الحرب العالمية الثانية بشكل لا مثيل له، وكما سيتم تسخير سرعة Lightning من خلال قوة وحدة المعالجة المركزية المخصصة ووحدة معالجة الرسومات و SSD مع إدخال / إخراج مدمج يعيد كتابة قواعد ما يمكن أن تفعله وحدة تحكم PlayStation.

Call Of Duty Vanguard باتت متاحة على جميع المنصات