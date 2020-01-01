Call of Duty: Black Ops Cold War | حينما يجعلك نمط القصة تشعر بالسيطرة على كل الأحداث

نمط القصة في لعبة Call of Duty: Black Ops Cold War جاء بمستجدات ستروق لكل اللاعبين

كول أوف ديوتي: بلاك أوبس كولد وور (بالإنجليزية: Call of Duty: Black Ops Cold War)‏ هي لعبة فيديو بمنظور الشخص الأول من تطوير تريارك وريفين سوفتوير، ونشر أكتيفجن. هي الجزء السادس في سلسلة بلاك أوبس والجزء السابع عشر في سلسلة كول أوف ديوتي. أحداث اللعبة تقع بعد لكول أوف ديوتي: بلاك أوبس (2010) وقبل كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 2 (2012). صدرت بلاك أوبس كولد وور في 13 نوفمبر 2020.

قصة اللعبة تتمحور حول فترة الحرب الباردة في حقبة الرئيس الأمريكي رونالد ريجن، وأحد أهم محاطتها، وتعود بشخصية أليكس ميسون المحببة لعشاق السلسلة، مع إضافة شخصيات جديدة أهمهم هو Russel Adler، ضابط استخبارات مخضرم، يتم إسناد المهمات المستحيلة له، وهو شخصية كثيرة الكلام، وواسعة الحيلة.

ومن خلاله تحاول اللعبة استكشاف بعض الأفكار مثل كون كلا طرفي الحرب خاسر، وأن في الحرب هناك من يقوم بأفعال سيئة، وهناك من يقوم بالأسوأ، لكن ليس هناك من يدخل الحرب دون تلطيخ يده بالدماء، وهي أفكار لطالما ما حاولت سلسلة Call of duty استكشافها، لتكون النتيجة قصة ملحمية بكل المقاييس.

المزيد من الفرق

تصميم مهمات القصة يقدم المعتاد من بيئات مختلفة لأنك تجول العالم لمحاربة نفوذ الاتحاد السوفيتي، بمنظومة لعب تختلف بين التصويب، والتخفي، والتحكم بالمركبات، وهو هنا أكثر توازنًا من أي جزء مضي. ولكن ما يلفت الانتباه حقًا هو أن أفضل لحظات اللعبة كانت عبر المهمات الجاسوسية، التي تتطلب منك جمع المعلومات، القيام بالاغتيالات، أو التسلل لأماكن لا يفترض تواجدك فيها، وهو ما تبرع اللعبة في تقديم بعض الميكانيكيات الجديدة لتعميقه، مثل نظام الاختيارات، وجمع الأدلة، والمهمات الجانبية.

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تقدم لنا Call of Duty Black Ops Cold War مهام ثانوية اختيارية. وأفضل شيء هو أنها ليست مجرد مستويات إضافية، ولكن لإكمالها، يتعين علينا جمع أدلة في لوحة اختيار المهام وحل الألغاز: البحث عن المشتبه بهم الذين يجب القضاء عليهم أثناء المهمة أو فك شفرة لقراءة معلومات على قرص مرن. ستُشعرك اللعبة بأنك جاسوس حقيقي. .

في إحدى المهام ستلعب دور العقيد ديميتري بيليكوف، عميل وكالة المخابرات المركزية الذي تسلل إلى المخابرات السوفيتية. يضيف التسلل تغير في رتم سرعة الأحداث، إذ سيتعين عليك الحوار مع الأشخاص المتواجدين بالمقر، وهناك خيارات للحوارات طوال الوقت، وهو ما يجعلك تشعر كما لو كان لديك رأي على الأقل حول اتجاه القصة. هناك مطاردات على أسطح أمستردام، وبعض الاشتباكات في غابة فيتنام، وتسلل إلى قواعد تعج بالجنود السوفييت وهروب جريء، بينما قام وودز ورفاقه بإشعال النار في العالم من حولهم.

نمط القصة يحتوي على نهايتين، ويجعلك تشعر بالتأثير علي مجريات الأحداث، فهي تمنحك الاختيار بين أسر أحد الأعداء أو إلقاءه من أعلي سطح أحد البنايات، كما أن هناك نظام تخصيص مُبسط في بداية القصة لاختيار اسم وصفات شخصيتك والتي تنعكس في اللعبة علي هيئة قدرات، مثل القدرة علي استقبال الطلقات أثناء سكونك بشكل أقل إحداثًا للضرر.

جودة الرسومات والجرافيك

طور القصة ظَهر بأفضل شكل ممكن مثل إصدارة العام الماضي بالرغم من اختلاف محرك تطوير إصداره هذا العام والذي يستخدم مُحرك IW ولكنه استطاع على صعيد تصميم الشخصيات أو حتى على صعيد الأماكن من تقديمها بشكل مُبهر بصريًا، والأمر امتد كذلك للمشاهد السينمائية باللعبة فهي قُدمت برسومات مميزة تجعلك نتحمس لها بسبب الجودة التي تظهر بها طوال تجربتك لقصة اللعبة.

يحتوي نمط القصة على 16 مهمة أساسية ومهمتين فرعيتين. المهام الأساسية هي كما يلي (لا يجب إكمالها بهذا الترتيب بالضرورة):

Nowhere Left to Run

CIA Safehouse E9

Fracture Jaw

East Berlin Briefing

Brick in the Wall

Redlight, Greenlight

Echoes of a Cold War

Safehouse: Lubyanka Briefing

Desperate Measures

Safehouse: Cuba Briefing

End of the Line

Interrogation

Break on Through

Identity Crisis

The Final Countdown

Ashes to Ashes

أما المهام الفرعية والتي يجب إكمالها قبل إنذار نقطة اللاعودة فهي:

Operation Chaos

Operation Red Circus