8 إصابات بالنصر .. تأكد إصابة عبد الفتاح عسيري بفيروس كورونا

عبد الفتاح عسيري ينضم لقائمة المصابين بفيروس كورونا في صفوف النصر.

أعلن عبد الفتاح عسيري، لاعب نادي النصر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس داخل صفوف العالمي إلى 8 إصابات.

فيروس كورونا ضرب صفوف فريق النصر، حيث تعرض وليد عبد الله ويحيى الشهري وعبد العزيز الدوسري، ثم انتقلت العدوى إلى خالد الغنام، عبد الله الخيبري والمغربي عبد الرزاق حمد الله، بالإضافة لإصابة إداري بالفريق.

عسيري كتب عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "الحمد لله دائمًا وأبدًا، تأكدت إصابتي بفيروس كورونا، أسأل الله أن يشفيني ويشفي جميع المصابين"، ليؤكد إصابته هو الآخر بالفيروس.

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وبذلك يرتفع عدد المصابين في صفوف نادي النصر، إلى 7 لاعبين وإداري، حيث تبين إصابة لاعبي العالمي، بعد مباراة الأهلي الأخيرة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد النصر لمواجهة الشباب مساء غدٍ الأحد في ديربي الرياض، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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ويسعى النصر للخروج من سلسلة النتائج السلبية ببطولة الدوري السعودي، بعد الخسارة في أول مباراتين، أمام الفتح ثم التعاون.