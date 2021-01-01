7 فرق عربية متأهلة إلى مجموعات أبطال إفريقيا .. وبطاقة أخيرة معلقة

دور المجموعات على موعد مع الإثارة والمتعة

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ما عدا هناك اسمًا واحدًا فقط معلق حتى الوقت هذا بسبب التأجيل المباراة.

مباراة الهلال أمام أشانتي كوتوكو، تم تأجيلها بسبب تعدد الإصابات داخل الفريق الغاني، وطالب بإعادة المسحة الطبية ولكن بنسبة كبيرة سيتم حسم النتيجة لصالح النادي السوداني.

حسم شباب بلوزداد الجزائري تأهله إلى دور المجموعات بعد الفوز على جورماهيا الكيني بهدفين مقابل هدف خارج الأرض، بعد تحقيق الفوز ذهابًا بـ6 أهداف نظيفة.

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وتأهل الترجي الرياضي التونسي بصعوبة بالفوز على أهلي بني غازي الليبي، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل السلبي في الذهاب.

وودع الصفاقسي التونسي البطولة أمام مولودية الجزائر، رغم فوزه بهدف دون رد، ولكن الفريق الجزائري كان حقق الفوز ذهابًا بهدفين دون رد.

الوداد المغربي الرياضي حقق الفوز على الملعب المالي بثلاثة أهداف نظيفة، بعد الخسارة ذهابًا بهدف دون رد، ليتأهل إلى دور المجموعات.

وبعد انتهاء دور المجموعات، أصبحت الفرق المشاركة في دور المجموعات هي الأهلي والزمالك والوداد المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي وصنداونز الجنوب إفريقي.

وتأهل أيضًا فيتا كلوب وحوريا كوناكري وبترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني ومولودية الجزائر والمريخ السوداني وكايزر تشيفز وشباب بلوزداد الجزائري تونجيث السنغالي.