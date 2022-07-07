7 فرق تزاحم الهلال من أجل التعاقد مع بيلوتي!

هل ينجح الهلال في التفوق على منافسيه؟

مازالت تبحث إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، عن تدعيم صفوف الفريق الأزرق باللاعبين المميزين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

ما هي تفاصيل تفاوض الهلال مع الإيطالي بيلوتي؟

كانت صحيفة "اليوم" السعودية، قد نشرت تقريرًا تؤكد خلاله، على دخول نادي الهلال في مفاوضات متقدمة مع أندريا بيلوتي لاعب تورينو، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة أن الهلال توصل بالفعل مع بيلوتي لاتفاق، حول بنود التعاقد معه، حيث تبقى التوقيع الرسمي على العقود، على أن يتم الإعلان عنها مستقبلًا.

ولكن مع تلك الأخبار، أكدت بعض التقارير على اهتمام بعض الأندية بالمهاجم الإيطالي من أجل ضمه. اقرأ التفاصيل

🚨Nice have held talks with free-agent Italian striker Andrea Belotti. 🇮🇹



👉 8 clubs have made an offer to the Italian striker. #IssaNissa pic.twitter.com/DCfHeQlrlb — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 7, 2022

7 أندية تنافس الهلال على بيلوتي

أكد الإعلامي التركي أكرم كونور على أن نادي نيس الفرنسي، أجرى مفاوضات مع وكيل أعمال الإيطالي أندريا بيلوتي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كونور شدد على أن هناك 8 أندية قدمت عروض للمهاجم الإيطالي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا.

يأتي ذلك بعد انتشار بعض الأخبار التي تفيد بأن اللاعب اقترب أيضًا من الانضمام إلى موناكو الفرنسي، ولكن يبدو أن بيلوتي لديه عروض كثيرة سيختار بينها الأنسب له.

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