دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

60 ثانية تغير طاقم تحكيم ديربي الرياض بين النصر والهلال

كتب | أحمد رفعت
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Polish referee Szymon Marciniak Al Nasse Al Hilal Saudi King's Cup final 28 November 2020
EPA
تغيير هوية حكام مباراة ديربي الرياض

تغير طاقم حكام مباراة النصر أمام الهلال في ديربي الرياض، قبل الإعلان عن هويته بدقيقة واحدة، وذلك بعدما تحركت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، بخصوص هذا الأمر.

النصر يواجه نظيره الهلال يوم 23 فبراير الجاري، على ملعب مرسول بارك، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وأشار الإعلامي مبارك الشهري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن إدرة نادي النصر تقدمت بطلب رسمي باستقدام حكام أجانب لديربي الرياض أمام الهلال.

وجاء نص تغريدة مبارك الشهري كالآتي: "رسميًا وقبل إغلاق الفترة المسموح بها لطلب حكام أجانب للقاء ديربي النصر والهلال، تقدمت إدارة النصر قبل دقيقة من إغلاق الفترة، بطلب طاقم تحكيم أجنبي لقيادة ديربي العاصمة".

وتكفل نادي النصر خلال مباراة الدور الأول أمام الهلال، في ديربي الرياض، والتي أقيمت على ملعب الهلال، بناء على طلب من جانب إدارة النادي الأصفر، حيث تم دفع التكاليف المالية لاتحاد الكرة السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثالث بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، كما يحتل النصر المركز السادس، برصيد 24 نقطة.

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