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6 لاعبين من الأرجنتين مهددين بالغياب عن ربع النهائي

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Getty Images
الأرجنتين قد تواجه صعوبة كبيرة حال التأهل لربع النهائي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يواجه 6 لاعبين من الأرجنتين خطورة الإيقاف عن مباراة ربع نهائي كوبا أمريكا حال تلقيهم بطاقة صفراء أمام قطر في دور المجموعات.

الأرجنتين تبحث عن الفوز على قطر للتواجد في دور الثمانية وتفادي الخروج من درو المجموعات والذي لم يحدث من 1983.

ويمتلك فرانكو آرماني ورينزو سارافيا ونيكولاس أوتامندي ونيكولاس تاليافيكو وليوناردو باريديس وجويدو رودريجيز بطاقة صفراء في أول مباراتين بالكوبا.

وفي حال تلقى أي لاعب منهم بطاقة فإنّه لن يتواجد في ربع النهائي حال تأهل التانجو.

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البيسيليستي يهدف إلى التأهل عن المركز الثاني وخسارة باراجواي أمام كولومبيا لتجنب مواجهة البرازيل في دور الـ 8.

جدير بالذكر أنّ آخر مباراة جمعت بين البرازيل والأرجنتين في كوبا أمريكا كانت بنهائي 2007 وفاز السيليساو بثلاثية نظيفة.

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