6 لاعبين عرب بيهم سعوديان يتنافسون على جائزة آسيوية

تعرف على قائمة اللاعبين المرشحين لنيل الجائزة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المتنافسين على جائزة أفضل لاعب آسيوي واعد عام 2020، حيث تواجد في القائمة التي ضمت 20 لاعبًا، 6 لاعبين عرب بينهم لاعبان من المملكة العربية السعودية.

الجائزة يتم التصويت لها عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، حيث تشكل أصوات الجماهير نسبة 60% من التصويت.

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وضمت القائمة كلًا من: عبد الله الحمدان "الشباب - السعودية"، مهند علي "السيلية - العراق"، موسى التعمري "أبويل - الأردن"، محمد وعد "الوكرة والسد - قطر"، عبد الرحمن غريب "الأهلي - السعودية"، زايد العامري "الجزيرة - الإمارات".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 24 يناير الحالي، بعد انتهاء عملية التصويت، واختيار الأفضل من تلك القائمة، للحصول على لقب أفضل لاعب واعد بالقارة الصفراء.

ويقدم عبد الله الحمدان مهاجم الشباب مستوى مميز مع فريقه، حيث استطاع أن يظهر بمستوى رائع مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

كما قدم عبد الرحمن غريب مستوى رائع مع فريقه الأهلي ببطولة دوري أبطال آسيا، وأيضًا ظهر بمستوى جيد مع الأخضر السعودي.