تجربة لم يتوقعها أنصار الملكي..

نادرًا ما يسمح ريال مدريد بالوصول إلى مرافقه أو لاعبيه، لكن لا يزال لديهم جلسة تدريب مفتوحة سنوية، مما يسمح للجماهير برؤية لاعبيهم المفضلين عن قرب أثناء التدريب في وقت قريب من عيد الميلاد.

سيقام ذلك العام الجاري في "فالديبيباس" يوم 30 ديسمبر من هذا العام، حيث تم بيع 6000 تذكرة لهذه المناسبة، لكن عملية البيع لم تكن مرضية للجماهير الذين اصطفوا لمدة ست ساعات للحصول على تذاكرهم، وفشل الكثيرون في الحصول عليها أساسًا بنهاية المطاف.

قال بعض الجماهير في تصريحات لصحيفة "سبورت": "نحن هنا منذ الساعة التاسعة والنصف صباحًا للحصول على التذاكر، نحن أعضاء في مدريد مدى الحياة وهذه فوضى عارمة، كان ينبغي تنظيمها بشكل أفضل بكثير”.

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وقال آخر بعد أكثر من خمس ساعات في الطابور: "لقد مررنا بكل هذا، كان الجو باردًا جدًا في الصباح، ونحن الآن نموت من الحرارة".

تم استخدام كلمات أخرى مثل "العار" و"الفوضى" و"الإحباط"، في حين أشار أحد المشجعين إلى أنه من بين بوابات التذاكر الـ18 الموجودة لديهم، لم يكن هناك سوى عدد قليل مفتوح في الصباح، واحتاج الأمر إلى الوصول للظهيرة بعد 5 ساعات كاملة كي يتم الوصول لشباك التذاكر

من الواضح أن مشجعي ريال مدريد يستفيدون من عضويتهم، ولكن أصبح من الواضح بشكل متزايد أن "لوس بلانكوس" يسعى وراء نوع مختلف من المشجعين.

خلال تقرير حديث عن المرافق الجديدة في سانتياجو برنابيو أومأت إليه شبكة "فوتبول إسبانيا"، تم الحديث عن رغبة جديدة من ريال مدريد في أنهم يريدون أن يأتي المشجعون وينفقوا الأموال في الملعب لمدة 2-3 ساعات قبل المباراة، بدلاً من مجرد دعم فريقهم بكرة القدم.