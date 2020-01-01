50 دقيقة في المصعد .. رجال الإطفاء ينقذون نجوم باريس سان جيرمان من كارثة

لم تكن فقط الخسارة أمام لايبزيج هي كابوس باريس سان جيرمان ليلة الأربعاء

تعرض عدد من لاعبي باريس سان جيرمان إلى موقف في غاية الصعوبة مساء أمس يوم مواجهتهم أمام لايبزيج ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وخسر نادي العاصمة الفرنسية بهدفين مقابل هدف أمام الفريق الألماني مساء أمس ليواصل نتائجه المخيبة في دوري الأبطال محققًا 3 نقاط فقط من 3 مباريات.

وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن نصف لاعبي الفريق تقريبًا علقوا في المصعد لمدة قاربت الساعة بسبب عطل فني حدث بشكل مفاجئ.

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وتدخل رجال الإطفاء بالفندق الذي أقام فيه لاعبو باريس سان جيرمان من أجل إنقاذ الموقف وهو ما حدث بالفعل بعد 50 دقيقة من تواجد اللاعبين داخل المصعد.

وكان كل من أنخيل دي ماريا ومويس كين وديالو وكيمبيمبي وكورزاوا وباريديس وماركينيوس من بين اللاعبين المتواجدين داخل المصعد الذي تعرض للعطل.

وقام دي ماريا بالمزاح مع أفراد فريق الإطفاء من خلال مقطع فيديو على إنستجرام قال فيه إنه كان عليه إخبار رجال الإطفاء أن نيمار ومبابي كانا من بين المحجوزين داخل المصعد حتى يقوموا بعملهم بشكل أسرع.

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يذكر أن باريس سان جيرمان يعيش فترة صعبة مع المدرب توماس توخيل الذي بات مهددًا بالإقالة في أي وقت بسبب المشاكل بينه وبين إدارة الفريق.