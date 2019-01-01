4 ملفات تُنافس ملف "السعودية والبحرين والإمارات" المشترك لاستضافة مونديال الشباب

هل تُقام البطولة العالمية في الخليج عام 2021

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا عن وجود 5 ملفات تتنافس على استضافة كأس العالم للمنتخبات تحت 20 عامًا لعام 2021.

وأشار فيفا لوجود ملفين يحملان طلبًا مشتركًا للاستضافة مع 3 ملفات أخرى منفصلة وهي خاصة بالبرازيل وبيرو وأندونيسيا.

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وتقدمت ميانمار وتايلاند في ملف مشترك لاستضافة البطولة، فيما الملف الثاني قدمته اتحادات السعودية والإمارات والبحرين لاستضافة البطولة في الدول الثلاثة.

وحدد فيفا يوم 21 يوليو الجاري موعدًا لتقديم الشروط والأحكام الخاصة بطلبات الاستضافة، على أن يتم تلقي مقترحات وعطاءات الطلبات حتى 30 أغسطس القادم.

ومن المتوقع أن يُصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قراره النهائي في اجتماعه المقبل في شنجهاي الصينية يومي 23 و24 أكتوبر القادم.

يُذكر أن بطولة "مونديال الشباب" انطلقت عام 1977 في تونس، وقد سبق أن استضافت السعودية البطولة عام 1989 وقطر عام 1995 والإمارات عام 2003.