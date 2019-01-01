4 لاعبين مصريين في قائمة أفضل 30 إفريقي في التاريخ

غاب حسام حسن وأحمد حسن عن القائمة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تواجد الرباعي المصري عصام الحضري ومحمد أبو تريكة ومحمود الخطيب ومحمد صلاح، في قائمة أفضل 30 لاعبًا عبر التاريخ، بمناسبة اقتراب انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا في مصر.

وشهدت القائمة غياب الثنائي المصري حسام حسن وأحمد حسن، حيث لم يتواجد أي لاعب مصري في 10 لاعبين بالقائمة.

وأشارت مجلة "فرانس فوتبول" إلى أنه سيتم الإعلان تفاصيل التصويت والمفاجآت الأخرى، والمتعلقة بعدد خاص عن إفريقيا.

النجم الليبيري جورج وايا في صدارة القائمة، وذلك متفوقًا على كافة النجوم الأفارقة المتواجدين في القائمة.

عصام الحضري في صدارة اللاعبين المصريين، وذلك محتلًا المركز الحادي عشر، حيث وصفته المجلة الفرنسية بأعظم مصري في مركزه، مبرزة مشاركته في كأس العالم للأندية والتتويج بكأس أمم إفريقيا 4 مرات.

المنتخب الوطني أقام احتفالية بمناسبة فوز محمد صلاح مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، وأيضًا بقائد الفراعنة أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. 🎂



(@EFA :📸) pic.twitter.com/8mcYIg8I14 — جول مصر (@goaleg) June 12, 2019

محمود الخطيب في المركز الـ13، وتم إبراز مشواره مع الأهلي، وفوزه بعشر بطولات مع القلعة الحمراء ورئاسته للنادي الآن، وحصوله على الكرة الذهبية عام 1983.

محمد أبو تريكة في المركز 18، ومحمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الـ17 بعد ما قدمه رفقه فريقه الفريق الإنجليزي.

الجزائري رابح ماجر في المركز السادس، ليكون الأول عربيًا، ثم مصطفى دحلب في المركز الثامن، والجزائري رشيد مخلوفي 15، والمغربي نور الدين نايبت 22 ولخضر بلومي 23، والتونسي طارق ذياب في المركز 27.

الخمسة لاعبين الأوائل هم "جورج وايا، صامويل إيتو، روجيه ميلا، ديديه دروجبا، عبيدي بيليه".