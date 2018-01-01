4 كروت حمراء وأهداف قاتلة في تأهل شباب الأهلي دبي لنصف نهائي كأس الإمارات

مباراة مثيرة جمعت بين شباب الأهلي دبي والجزيرة بكأس الإمارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي شباب الأهلي دبي، الفوز على نظيره الجزيرة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

تقدم سالمين خميس مدافع شباب الأهلي دبي بالهدف الأول للجزيرة بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 2 من زمن المباراة.

وحصل سيباستيان سياني لاعب فريق الجزيرة على البطاقة الحمراء، في الدقيقة 12 من زمن المباراة، ليصبح عدد لاعبي الجزيرة 10 لاعبين. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وتمكن خايمي أيوفي من التعادل لشباب الأهلي دبي بالدقيقة 39 من زمن المباراة، قبل أن يسجل الهدف الثاني بالدقيقة 45 من زمن اللقاء.

وتمكن ناصر بارازيت من تعديل النتيجة للجزيرة بالدقيقة 69، بهدف لفريقه الجزيرة.

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نجح أحمد عبد الله من تسجيل الهدف الثالث لشباب الأهلي دبي، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حصول عبد الله النقبي لاعب شباب الأهلي دبي على كارت أحمر، وأيضًا سالم العيدي ومحمد فوزي لاعبا الجزيرة على البطاقة الحمراء.

واستكمل الجزيرة الثواني المتبقية في المباراة بـ8 لاعبين، بينما كان يلعب شباب الأهلي دبي بـ10 لاعبين.

واختتم أحمد عبد الله أهداف المباراة في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، ليقود فريقه شباب الأهلي دبي للتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.